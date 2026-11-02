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مولدسازی اموال مازاد دولت؛ فرصتی برای تأمین اعتبار پروژه‌های عمرانی کردستان

گروه استان‌ها - معاون مدیریت توسعه و منابع استاندار کردستان با تأکید بر ضرورت شناسایی و تعیین تکلیف اموال غیرمنقول مازاد دستگاه‌های اجرایی گفت: مولدسازی دارایی‌های دولت می‌تواند به منبعی مؤثر برای تأمین مالی طرح‌های عمرانی و تسریع روند توسعه استان تبدیل شود.

کد خبر: 100000190تاریخ انتشار: 84 بازدید

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به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان، «محمد ملک» معاون مدیریت توسعه و منابع استاندار کردستان در جلسه کارگروه مولدسازی استان که با حضور سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری در سنندج برگزار شد، اظهار کرد: مولدسازی دارایی‌های دولت به‌عنوان یک ظرفیت قانونی و ارزشمند، فرصت مناسبی برای تأمین منابع مالی مورد نیاز طرح‌های عمرانی در اختیار دستگاه‌های اجرایی قرار داده است.

وی با اشاره به عملکرد اداره‌کل راه و شهرسازی کردستان در استفاده از ظرفیت مولدسازی دارایی‌های دولتی افزود: این مجموعه توانسته است دانش و فرآیند مولدسازی را در ساختار سازمانی خود نهادینه کند و از این ظرفیت به‌عنوان ابزاری مؤثر برای تأمین منابع مالی و فعال‌سازی طرح‌های عمرانی، به‌ویژه در حوزه راه‌سازی، بهره بگیرد.

معاون مدیریت توسعه و منابع استاندار کردستان با تأکید بر ضرورت ورود جدی سایر دستگاه‌های اجرایی به این فرآیند تصریح کرد: دستگاه‌ها باید اموال غیرمنقول مازاد و راکد خود را که صرفاً هزینه نگهداری به دولت تحمیل می‌کنند، شناسایی و برای مولدسازی معرفی کنند تا از طریق تبدیل این دارایی‌ها به منابع مالی، زمینه توسعه استان و تقویت عملکرد سازمانی خود را فراهم سازند.

ملک همچنین بر نقش کارشناسی دبیرخانه کارگروه مولدسازی تأکید کرد و گفت: دبیرخانه باید علاوه بر شناسایی املاک و اراضی متعلق به دستگاه‌های اجرایی، با بررسی دقیق وضعیت و ظرفیت هر دارایی، مناسب‌ترین روش مولدسازی آن را پیشنهاد دهد.

وی در پایان با اشاره به اهمیت فرهنگ‌سازی در زمینه مولدسازی دارایی‌های دولت، از رسانه‌های استان خواست با تبیین سیاست‌ها و اطلاع‌رسانی درباره برنامه‌های اجرایی در این حوزه، به افزایش آگاهی عمومی و بهره‌گیری مؤثرتر از ظرفیت دارایی‌های دولتی در مسیر توسعه و پیشرفت کردستان کمک کنند.

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