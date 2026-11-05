گروه استان‌ها - نماینده مردم اهواز، کارون، باوی و حمیدیه، با تأکید بر اینکه، دانش‌آموزان تنها مخاطبان نظام آموزشی نیستند، بلکه سرمایه‌های انسانی کشور و سازندگان آینده ایران هستند، گفت: هر هزینه‌ای برای توسعه مدارس درآمدی برای ساخت آینده کشور است .

به گزارش خبرنگار تابناک در استان خوزستان ، «سیدمحسن موسوی‌زاده» نماینده مردم اهواز، کارون، باوی و حمیدیه و عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی، با تأکید بر اینکه روز دانش‌آموز فرصتی برای توجه جدی‌تر به جایگاه و نیازهای نسل آینده است، اظهار کرد: دانش‌آموزان تنها مخاطبان نظام آموزشی نیستند، بلکه سرمایه‌های انسانی کشور و سازندگان آینده ایران هستند. هر هزینه‌ای برای توسعه مدارس درآمدی برای ساخت آینده کشور است.

وی با گرامیداشت روز دانش‌آموز ادامه داد: این مناسبت یادآور اهمیت نقش دانش‌آموزان در آینده کشور و ضرورت فراهم کردن شرایط مناسب برای رشد و شکوفایی استعدادهای آنان است؛ توسعه پایدار ایران در گرو تربیت نسلی است که علاوه بر دانش و تخصص از قدرت تفکر، مهارت تصمیم‌گیری و توانایی مواجهه با مسائل و چالش‌های زندگی برخوردار باشد.

نماینده مردم اهواز، کارون، باوی و حمیدیه در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه رسالت مدارس فراتر از انتقال محتوای درسی و کسب نمرات تحصیلی است، افزود: مدرسه باید محیطی برای پرورش مهارت‌های فردی و اجتماعی، مسئولیت‌پذیری، تاب‌آوری و حل مسئله باشد تا دانش‌آموزان علاوه بر برخورداری از دانش علمی، برای حضور مؤثر در جامعه و پذیرش مسئولیت‌های آینده آماده شوند.

سلامت و تغذیه؛ بخشی جدایی‌ناپذیر از حق آموزش

وی با تأکید بر ضرورت توجه به سلامت جسمی و تغذیه دانش‌آموزان تصریح کرد: سلامت و تغذیه مناسب از مؤلفه‌های اساسی رشد و یادگیری دانش‌آموزان است و نباید آن را موضوعی حاشیه‌ای در نظام آموزشی دانست؛ اجرای برنامه‌هایی مانند توزیع شیر رایگان در مدارس و فراهم کردن دسترسی دانش‌آموزان به تغذیه سالم می‌تواند در ارتقای سلامت جسمی، افزایش نشاط و بهبود کیفیت یادگیری آنان مؤثر باشد.

موسوی‌زاده اضافه کرد: حمایت از برنامه‌های حوزه سلامت و رفاه دانش‌آموزان باید بخشی از برنامه‌ریزی مستمر آموزش‌وپرورش باشد و مجلس نیز از طرح‌هایی که به بهبود شرایط تحصیل و رشد همه‌جانبه دانش‌آموزان منجر می‌شود، حمایت خواهد کرد.

وی با اشاره به ضرورت تقویت منابع مالی مدارس، افزایش سرانه دانش‌آموزی را از اولویت‌های کمیسیون آموزش مجلس برشمرد و خاطرنشان کرد: مدارس برای ارائه خدمات آموزشی و پرورشی مطلوب، به منابع مالی متناسب با تعداد دانش‌آموزان و نیازهای واقعی خود احتیاج دارند.

عضو کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس در ادامه تصریح کرد: محدودیت اعتبارات می‌تواند توان مدارس را در تأمین نیازهای روزمره و اجرای برنامه‌های آموزشی و تربیتی کاهش دهد؛ بنابراین، افزایش سرانه دانش‌آموزی را به‌صورت جدی دنبال می‌کنیم تا امکان ارتقای کیفیت خدمات مدارس فراهم شود.

اعتبارات آموزشی، سرمایه‌گذاری برای آینده ایران است

وی خاطرنشان کرد: تخصیص منابع کافی به مدارس را نباید صرفاً هزینه‌ای جاری تلقی کرد، بلکه این منابع در مسیر توسعه انسانی و ساختن آینده کشور هزینه می‌شوند.

موسوی‌زاده همچنین گفت: روز دانش‌آموز باید یادآور این واقعیت باشد که آینده ایران از مسیر توجه به نیازهای امروز دانش‌آموزان می‌گذرد و هر اندازه در آموزش، سلامت، تربیت و توانمندسازی آنان سرمایه‌گذاری کنیم، زمینه بیشتری برای پرورش نسلی خلاق، توانمند و مسئولیت‌پذیر و در نهایت پیشرفت و توسعه پایدار کشور فراهم خواهد شد.