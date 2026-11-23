گروه استان‌ها - رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی گفت: با ارتقای ظرفیت‌های جذب سرمایه و حرکت به سمت تکمیل زنجیره‌های ارزش غذایی، بسته فرصت‌های سرمایه‌گذاری بخش کشاورزی آذربایجان‌غربی به ۱۳۰ طرح با ارزش بیش از ۱۲۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافت.

به گزارش خبرنگار تابناک از استان آذربایجان‌غربی ، «محمدرضا اصغری» رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی، با اعلام توسعه چشمگیر بسته‌های سرمایه‌گذاری در استان اظهار کرد: در آغاز رویداد سرمایه‌گذاری «اینوا» ، شمار طرح‌های احصاشده آماده واگذاری بیش از ۷۰ طرح بود که با احصای ظرفیت‌های نوین و بازنگری مزیت‌های شهرستانی، اکنون این فهرست به ۱۳۰ طرح کارشناسی‌شده ارتقا یافته است و برآوردها حاکی است اجرای کامل این بسته سرمایه‌گذاری مستلزم تجهیز بیش از ۱۲۰ هزار میلیارد تومان (۱۲۰ همت) منابع مالی است.

وی در خصوص پیشرفت فیزیکی این بسته‌های تولیدی افزود: از مجموع سرمایه‌گذاری هدف‌گذاری‌شده، عملیات اجرایی پروژه‌های کلانی با ارزشی نزدیک به ۵۰ هزار میلیارد تومان رسماً آغاز شده است و با تکمیل زیرساخت‌ها، به‌تدریج وارد چرخه بهره‌برداری و تثبیت تولید خواهند شد.

اصغری با تأکید بر تغییر ریل کشاورزی استان از خام‌فروشی سنتی به سوی ایجاد زنجیره‌های ارزش پایدار گفت: اولویت راهبردی جهاد کشاورزی در دوره کنونی، هدایت سرمایه‌ها به سمت حلقه‌های پسین و پیشین تولید است؛ به‌گونه‌ای که عایدی نهایی این طرح‌ها منجر به برندسازی منطقه‌ای، کاهش اتلاف محصول، ارتقای بهره‌وری در واحد سطح و جهش ارزش افزوده برای بهره‌برداران بومی شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی به توزیع جغرافیایی ابرپروژه‌ها در قطب‌های کشاورزی استان خاطرنشان کرد: احداث شهرک تخصصی تولید نهال در میاندوآب، راه‌اندازی مجموعه‌های زنجیره‌ای دامپروری در سه شهرستان ارومیه، چایپاره و خوی، ایجاد شهرک بزرگ گلخانه‌ای در سلماس و پایه‌گذاری شهرک صادرات کشاورزی و فرآوری صنایع غذایی در مرکز استان (ارومیه) ، ستون‌های اصلی نقشه توسعه صنعتی کشاورزی استان را تشکیل می‌دهند و رویکرد ما در جانمایی این طرح‌ها مبتنی بر عدالت سرزمینی و فعال‌سازی مزیت نسبی تمام مناطق شمال، مرکز و جنوب آذربایجان‌غربی است تا سرریز اشتغال و ثروت به شکل متوازن توزیع شود.

وی با اشاره به ساختار حمایتی تعریف‌شده برای حذف بوروکراسی اداری افزود: با تشکیل «کارگروه ویژه تسهیل سرمایه‌گذاری» در ساختار جهاد کشاورزی استان، تمامی مراحل از شناسایی و تخصیص اراضی مستعد، صدور سریع مجوزهای قانونی بی‌نام و تسهیل در دسترسی به خطوط اعتباری بانکی در یک پنجره واحد دنبال می‌شود تا انگیزه فعالان بخش خصوصی دچار فرسایش نشود.

اصغری با توجه به بحران کم‌آبی در حوضه دریاچه ارومیه، توجه ویژه به مدل‌های کشت متراکم و مدرن را ضروری خواند و تأکید کرد: توسعه واحدهای گلخانه‌ای متراکم و استفاده از فناوری‌های دانش‌بنیان در بسته ۱۳۰ طرح هدف‌گذاری‌شده، علاوه بر افزایش چندبرابری راندمان اقتصادی، کاهش چشمگیر مصرف آب را تضمین کرده و سازگاری کامل توسعه اقتصادی با حفاظت از منابع شکننده آبی منطقه را رقم خواهد زد.