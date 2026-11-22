عملیات میدانی سرشماری در آذربایجانغربی به پایان رسید؛ ثبت اطلاعات غایبان تا سوم آذر ادامه دارد
گروه استانها - عملیات میدانی سرشماری عمومی نفوس و مسکن ثبتیمبنا در آذربایجانغربی پس از یک ماه فعالیت در شهرها و روستاهای استان به پایان رسید، اما با این حال، ثبت اطلاعات خانوارهای غایب و شهروندانی که پیامک مرکز آمار ایران را دریافت کردهاند، تا سوم آذرماه ۱۴۰۵ ادامه خواهد داشت.
به گزارش خبرنگار تابناک از استان آذربایجانغربی، «اردشیر یوسف زاده» قائممقام مدیر اجرای سرشماری عمومی نفوس و مسکن ثبتیمبنای سال ۱۴۰۵ در آذربایجانغربی اظهار کرد: این برنامه همزمان با سراسر کشور از دوم آبانماه آغاز شده بود و در جریان اجرای عملیات میدانی، ۱۰۴ مأمور آمارگیر مسئولیت ثبت اطلاعات حدود ۵۵ هزار خانوار را در مناطق شهری و روستایی آذربایجانغربی بر عهده داشتند.
وی افزود: مشارکت مردم، همراهی فرمانداریها و همکاری دستگاههای اجرایی، زمینه تکمیل عملیات میدانی در بازه زمانی پیشبینیشده را فراهم کرد؛ اقدامی که میتواند به تکمیل و بهروزرسانی دادههای جمعیتی و خانواری استان کمک کند.
قائممقام مدیر اجرای سرشماری عمومی نفوس و مسکن ثبتیمبنای آذربایجانغربی با بیان اینکه مرحله میدانی به پایان رسیده است، تصریح کرد: روند ثبت اطلاعات خانوارهایی که در زمان مراجعه مأموران در محل حضور نداشتند، همچنان ادامه دارد.
وی در ادامه یادآور شد: شهروندانی که از سوی مرکز آمار ایران پیامک دریافت کردهاند نیز باید تا سوم آذرماه با مراجعه به سامانه «دولت هوشمند من» ، اطلاعات خانوار خود را تکمیل کنند.
یوسفزاده تأکید کرد: تکمیل اطلاعات از سوی خانوارهای مشمول، نقش مهمی در افزایش دقت دادههای ثبتی و جلوگیری از ناقص ماندن اطلاعات جمعیتی در فرآیند سرشماری دارد و سرشماری ثبتیمبنا، رویکردی مبتنی بر بهرهگیری از دادههای دستگاههای مختلف و تکمیل اطلاعات مورد نیاز از طریق مراجعه میدانی یا ثبت اطلاعات توسط شهروندان است؛ رویکردی که میتواند در صورت تکمیل دقیق دادهها، مبنای تصمیمگیریهای اجرایی و برنامهریزیهای توسعهای قرار گیرد.
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