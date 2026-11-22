گروه استان‌ها - عملیات میدانی سرشماری عمومی نفوس و مسکن ثبتی‌مبنا در آذربایجان‌غربی پس از یک ماه فعالیت در شهرها و روستاهای استان به پایان رسید، اما با این حال، ثبت اطلاعات خانوارهای غایب و شهروندانی که پیامک مرکز آمار ایران را دریافت کرده‌اند، تا سوم آذرماه ۱۴۰۵ ادامه خواهد داشت.

به گزارش خبرنگار تابناک از استان آذربایجان‌غربی ، «اردشیر یوسف زاده» قائم‌مقام مدیر اجرای سرشماری عمومی نفوس و مسکن ثبتی‌مبنای سال ۱۴۰۵ در آذربایجان‌غربی اظهار کرد: این برنامه هم‌زمان با سراسر کشور از دوم آبان‌ماه آغاز شده بود و در جریان اجرای عملیات میدانی، ۱۰۴ مأمور آمارگیر مسئولیت ثبت اطلاعات حدود ۵۵ هزار خانوار را در مناطق شهری و روستایی آذربایجان‌غربی بر عهده داشتند.

وی افزود: مشارکت مردم، همراهی فرمانداری‌ها و همکاری دستگاه‌های اجرایی، زمینه تکمیل عملیات میدانی در بازه زمانی پیش‌بینی‌شده را فراهم کرد؛ اقدامی که می‌تواند به تکمیل و به‌روزرسانی داده‌های جمعیتی و خانواری استان کمک کند.

قائم‌مقام مدیر اجرای سرشماری عمومی نفوس و مسکن ثبتی‌مبنای آذربایجان‌غربی با بیان اینکه مرحله میدانی به پایان رسیده است، تصریح کرد: روند ثبت اطلاعات خانوارهایی که در زمان مراجعه مأموران در محل حضور نداشتند، همچنان ادامه دارد.

وی در ادامه یادآور شد: شهروندانی که از سوی مرکز آمار ایران پیامک دریافت کرده‌اند نیز باید تا سوم آذرماه با مراجعه به سامانه «دولت هوشمند من» ، اطلاعات خانوار خود را تکمیل کنند.

یوسف‌زاده تأکید کرد: تکمیل اطلاعات از سوی خانوارهای مشمول، نقش مهمی در افزایش دقت داده‌های ثبتی و جلوگیری از ناقص ماندن اطلاعات جمعیتی در فرآیند سرشماری دارد و سرشماری ثبتی‌مبنا، رویکردی مبتنی بر بهره‌گیری از داده‌های دستگاه‌های مختلف و تکمیل اطلاعات مورد نیاز از طریق مراجعه میدانی یا ثبت اطلاعات توسط شهروندان است؛ رویکردی که می‌تواند در صورت تکمیل دقیق داده‌ها، مبنای تصمیم‌گیری‌های اجرایی و برنامه‌ریزی‌های توسعه‌ای قرار گیرد.