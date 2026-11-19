گروه استان‌ها - مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری آذربایجان‌غربی گفت: همزمان با برگزاری بیست‌وسومین همایش بین‌المللی پیرغلامان و خادمان حسینی در ارومیه، دو بانوی زندانی واجد شرایط با مشارکت بانوان مداح، فعالان هیئت‌های مذهبی و ظرفیت‌های خیرخواهانه استان آذربایجان غربی آزاد شدند.

به گزارش خبرنگار تابناک از استان آذربایجان‌غربی ، «نیر الهامی» مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری آذربایجان‌غربی، از آزادی دو بانوی زندانی واجد شرایط در حاشیه برگزاری بیست‌وسومین همایش بین‌المللی پیرغلامان و خادمان حسینی در ارومیه خبر داد.

وی با اشاره به اینکه این اقدام با مشارکت بانوان مداح و فعالان هیات‌های مذهبی حاضر در این همایش انجام شده است، افزود: استفاده از ظرفیت‌های بومی و همراهی خیران و فعالان مذهبی، زمینه بازگشت این دو بانوی زندانی به آغوش خانواده‌هایشان را فراهم کرد.

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری آذربایجان‌غربی، با بیان اینکه فعالیت‌های خیرخواهانه یکی از سنت‌های ماندگار و ارزشمند هیئت‌های مذهبی در کشور به شمار می‌رود، گفت: توجه به مسائل اجتماعی و حمایت از خانواده‌های آسیب‌پذیر، از جمله آزادی زندانیان واجد شرایط، می‌تواند جلوه‌ای عملی از مسئولیت‌پذیری اجتماعی در مناسبت‌های مذهبی باشد.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: در راستای کاهش آسیب‌های اجتماعی و رفع مسائل پیش‌روی بانوان در نقاط مختلف استان، تلاش می‌کند از همه ظرفیت‌های موجود دستگاه‌های اجرایی، نهادهای مردمی، خیران و تشکل‌های اجتماعی بهره بگیرد.

الهامی با حمایت از زنان آسیب‌پذیر را یکی از محورهای پیگیری مستمر این مجموعه افزود: همکاری تشکل‌های مردمی و فعالان فرهنگی و مذهبی، می‌تواند در حل مسائل خانواده‌ها و بازگشت افراد واجد شرایط به زندگی عادی نقش مؤثری داشته باشد.

وی همچنین از برنامه‌ریزی برای آزادی تعدادی دیگر از زندانیان زن در آستانه هفته بزرگداشت مقام زن و میلاد حضرت فاطمه زهرا (س) خبر داد و افزود: امید است با تداوم مشارکت خیران و همراهی فعالان اجتماعی، زمینه آزادی شمار بیشتری از بانوان زندانی واجد شرایط در استان فراهم شود.