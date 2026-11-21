گروه استان‌ها - استاندار آذربایجان‌غربی گفت: اراضی افرادی که سال‌ها زمین دریافت کرده اما طرح اقتصادی خود را اجرا نکرده‌اند، باید شناسایی و پس از طی مراحل قانونی، به سرمایه‌گذاران واقعی واگذار شود.

به گزارش خبرنگار تابناک از استان آذربایجان‌غربی ، «رضا رحمانی» استاندار آذربایجان غربی، در جلسه کارگروه سرمایه‌گذاری، اشتغال و تولید آذربایجان‌غربی با اشاره به اهمیت تأمین زمین برای توسعه فعالیت‌های اقتصادی اظهار کرد: یکی از ارکان اصلی رونق سرمایه‌گذاری، دسترسی به زمین مناسب است و در این زمینه باید از ظرفیت اراضی خلع‌یدشده و زمین‌های موجود در شهرک‌های صنعتی به شکل مطلوب استفاده شود.

وی با انتقاد از تداوم بلاتکلیفی برخی طرح‌های اقتصادی افزود: نباید در استان شاهد پروژه‌هایی باشیم که سال‌ها و حتی دو دهه بدون پیشرفت باقی مانده‌اند و برخی افراد مدت طولانی پیش زمین دریافت کرده‌اند، اما هیچ اقدام مؤثری برای اجرای طرح اقتصادی انجام نداده‌اند.

استاندار آذربایجان‌غربی خاطرنشان کرد: این موارد باید در کوتاه‌ترین زمان شناسایی و اعلام شوند تا فرآیند اداری خلع‌ید از اراضی با سرعت بیشتری انجام گیرد و زمین‌های آزادشده بلافاصله در اختیار طرح‌های تولیدی، اشتغال‌آفرین و سرمایه‌گذاران واقعی قرار گیرد.

وی همچنین بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های ترانزیتی استان تأکید کرد و گفت: محدوده پس از ایواوغلی و اطراف بازرگان، ظرفیت مناسبی برای ایجاد مرکز اورهال و تعمیرات اساسی ماشین‌آلات سنگین دارد و می‌توان با شناسایی و واگذاری زمین مناسب، این منطقه را به قطب خدمات ماشین‌آلات سنگین تبدیل کرد.

در حوزه زیرساختی کمبود جدی وجود ندارد

رحمانی با بیان اینکه در حوزه زیرساختی کمبود جدی وجود ندارد، افزود: بخشی از هزینه‌های ایجاد این مراکز را می‌توان از محل مسئولیت‌های اجتماعی معادن یا ظرفیت‌های تجارت مرزی تأمین کرد و همچنین صدور مجوزهای بی‌نام سرمایه‌گذاری می‌تواند روند جذب سرمایه‌گذاران و اجرای طرح‌های اقتصادی را تسهیل کند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت توسعه اراضی جدید و حرکت به سمت اقتصاد دانش‌بنیان تأکید کرد و یادآور شد: در ارومیه حدود ۵۰۰ هکتار زمین برای ایجاد منطقه ویژه اختصاص یافته، اما تاکنون فعالیت تولیدی چشمگیری در آن شکل نگرفته است؛ بنابراین باید جهت‌گیری این مناطق به سمت فناوری و فعالیت‌های دانش‌بنیان تغییر کند.

استاندار آذربایجان‌غربی، با اشاره به سهم پایین آذربایجان‌غربی در صادرات محصولات دانش‌بنیان افزود: توسعه شهرک‌های دانش‌بنیان و تکمیل زنجیره‌های ارزش باید در زمان واگذاری زمین مورد توجه قرار گیرد. استان در حوزه کشاورزی ظرفیت قابل توجهی دارد و در بخش‌های معدن و لجستیک نیز از استان‌های توانمند کشور به شمار می‌رود، اما ناقص‌بودن زنجیره‌های تولید مانع بهره‌برداری کامل از این ظرفیت‌ها شده است.

وی در پایان بر اهمیت حمایت از مشاغل خرد و خانگی تأکید کرد و گفت: با عزم جدی مدیریت استان، روند معطلی پروژه‌ها باید متوقف شود و مسئولان موظف‌اند موانع پیش‌روی تولید و سرمایه‌گذاری را با سرعت بیشتری برطرف کنند.