گروه استان‌ها - رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کردستان با تأکید بر اهمیت آمار دقیق در برنامه‌ریزی‌های توسعه‌ای، خواستار تداوم همکاری دستگاه‌های اجرایی و مشارکت فعال رسانه‌ها برای اجرای مطلوب و تکمیل فرآیند سرشماری در استان شد.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان، «اکبر محمدی» ، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کردستان، در جلسه ستاد سرشماری استان با قدردانی از همراهی دستگاه‌های اجرایی در زمینه ارائه اطلاعات و پشتیبانی از روند برگزاری سرشماری، این همکاری را نشانه عزم جدی مجموعه مدیریتی استان برای تحقق اهداف این طرح ملی دانست.

وی با بیان اینکه آمار و اطلاعات دقیق، پایه و اساس برنامه‌ریزی‌های توسعه‌ای است، اظهار کرد: داده‌های معتبر می‌توانند نقش مهمی در تسریع سیاست‌گذاری‌ها و اتخاذ تصمیم‌های صحیح و اثربخش ایفا کنند.

محمدی با تأکید بر نقش هماهنگی بین‌دستگاهی در موفقیت سرشماری افزود: همراهی فرمانداران، شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، بهورزان خانه‌های بهداشت و دستگاه‌های نظامی و انتظامی برای اجرای مطلوب این طرح ضروری است و بدون این هماهنگی، دستیابی به داده‌های دقیق و قابل اتکا امکان‌پذیر نخواهد بود.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان کردستان همچنین از رسانه‌ها خواست با اطلاع‌رسانی عمومی و آگاه‌سازی شهروندان، نقش فعال‌تری در جلب مشارکت مردم در مراحل تکمیلی سرشماری ایفا کنند.

وی با اشاره به ضرورت دقت در جمع‌آوری و استخراج داده‌ها تصریح کرد: هرچه اطلاعات جمع‌آوری‌شده از صحت و دقت بیشتری برخوردار باشد، امکان تحلیل واقع‌بینانه شرایط و تدوین برنامه‌های مؤثرتر فراهم می‌شود؛ موضوعی که در نهایت به توسعه استان و کشور کمک خواهد کرد.

محمدی ادامه داد: هماهنگی دستگاه‌های اجرایی باید در تمام مراحل سرشماری، هم در زمینه جمع‌آوری اطلاعات دقیق شهروندان و هم در بخش پشتیبانی و تأمین امکانات لجستیکی، استمرار داشته باشد.

در پایان این جلسه نیز بر اجرای دقیق برنامه‌های تعیین‌شده، رفع موانع احتمالی و تداوم همکاری دستگاه‌های اجرایی برای بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت آمار و اطلاعات در مسیر توسعه استان کردستان تأکید شد.