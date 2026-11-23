گروه استان‌ها - مدیرکل امور مالیاتی استان آذربایجان غربی اعلام کرد که در سومین سال اجرای طرح نشان‌دار کردن مالیات‌ها، یک‌هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان (۱.۲ همت) اعتبار برای تکمیل ۴۸ پروژه عمرانی و زیرساختی در آذربایجان‌غربی با مشارکت مستقیم نزدیک به ۴۵ هزار مؤدی مالیاتی استان تأمین شد.

به گزارش خبرنگار تابناک از استان آذربایجان‌غربی ، «جعفر پورمختار» مدیرکل امور مالیاتی استان آذربایجان‌غربی اظهار کرد: با مشارکت گسترده مودیان مشمول تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم، امسال تمامی اعتبار مورد نیاز برای ۴۸ پروژه اولویت‌دار و منتخب معرفی‌شده در سطح استان به‌طور کامل پوشش داده شده است.

وی با اشاره به آمار مشارکت در سال‌جاری افزود: ۴۴ هزار و ۹۳۰ مؤدی در این دوره محل هزینه‌کرد مالیات خود را برای حمایت از پروژه‌های عام‌المنفعه معین کرده‌اند که این رقم، مشارکتی معادل ۹۶.۳ درصد از جامعه هدف مشمول را به ثبت رسانده است؛ استقبالی که نسبت به مجموع مودیان حاضر در دو سال نخست اجرای طرح، حدود ۴۳ درصد رشد نشان می‌دهد.

پورمختار درباره کارنامه دوره‌های گذشته این سازوکار مشارکتی تاکید کرد: در دو سال ابتدایی اجرای طرح نیز بیش از ۳۱ هزار و ۳۶۳ مؤدی استان اقدام به تخصیص ۱.۲ همت مالیات خود به ۹۴ پروژه کوچک و بزرگ عمرانی کردند که از این میان، ۱۶ طرح از مجموع طرح‌های نشان‌دار سال ۱۴۰۳ تاکنون به بهره‌برداری کامل رسیده‌اند.

مدیرکل امور مالیاتی آذربایجان‌غربی پیرامون وضعیت پیشرفت مابقی طرح‌ها خاطرنشان کرد: بخشی از پروژه‌های بزرگ زیرساختی نظیر احداث بیمارستان‌ها، خطوط مواصلاتی و راه‌سازی، مجموعه‌های ورزشی و شبکه‌های آبرسانی به سبب وسعت عملیات و نیازهای فنی، طرح‌هایی زمان‌بر هستند و عملیات اجرایی آن‌ها به‌صورت مستمر در جریان است.

وی افزود: نشان‌دار کردن مالیات‌ها علاوه‌بر تسهیل و تسریع در تأمین منابع مالی طرح‌های اولویت‌دار منطقه‌ای، نقشی محوری در تقویت شفافیت مالی، اعتمادسازی عمومی و ترغیب جامعه به مشارکت هدفمند در آبادانی ایفا می‌کند.

پورمختار همچنین گفت: طرح نشان‌دار کردن مالیات‌ها از ابزارهای نوینی است که با هدف ارتقای رضایت‌مندی مودیان و ملموس‌سازی نتایج پرداخت مالیات به اجرا درآمده است؛ سازوکاری که در صورت تداوم نظارت بر تخصیص دقیق و بموقع این منابع، می‌تواند مسیر تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام شهری و روستایی آذربایجان‌غربی را با اتکا به ظرفیت‌های اقتصادی خود استان هموارتر سازد.