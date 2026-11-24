گروه استان‌ها - نماینده هلدینگ اقتصاد مردمی بنیاد تعاون بسیج از آمادگی برای حمایت مالی از زنجیره تولید لبنیات عشایر اردبیل، از جمله پرداخت تسهیلات ۳ میلیارد ریالی و کمک به توسعه صادرات خبر داد.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان اردبیل «مهدی جدی» نماینده هلدینگ اقتصاد مردمی بنیاد تعاون بسیج، در نشست بررسی مشکلات خرید شیر عشایر با حضور مدیرکل امور عشایر استان اردبیل، مدیرعامل اتحادیه دامداران متحرک و جمعی از عشایر و شیرپزان منطقه، از آمادگی این بنیاد برای حمایت مالی از زنجیره تولید و فرآوری محصولات لبنی خبر داد.

وی با تأکید بر ضرورت حمایت هم‌زمان از دامدار، کارخانه فرآوری و بازار مصرف، اظهار کرد: تأمین نهاده‌های دامی، تسهیلات سرمایه در گردش و حمایت از خریداران شیر و محصولات لبنی از جمله برنامه‌های بنیاد تعاون بسیج برای تقویت زنجیره تولید است.

نماینده هلدینگ اقتصاد مردمی بنیاد تعاون بسیج از ارائه تسهیلات خرد ۳ میلیارد ریالی با نرخ ۲۳ درصد و بازپرداخت ۱۸ ماهه خبر داد و افزود: تأمین مالی از طریق برات الکترونیکی، ضمانت‌نامه بانکی و تسهیلات توسعه کارگاه‌ها با بررسی کارشناسی نیز پیش‌بینی شده است.

وی بر برندسازی پنیر مغان، ارتقای کیفیت محصولات و توسعه صادرات لبنیات به کشورهای همسایه تأکید و بیان کرد: با همکاری، سرمایه‌گذاری و ایجاد بازارهای صادراتی می‌توان زمینه رونق تولید، افزایش درآمد دامداران و توسعه اقتصادی عشایر را فراهم کرد.