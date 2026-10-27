بانک توسعه تعاون پیشگام در پرداخت تسهیلات تبصره18

به گزارش تابناک، امیرهوشنگ عصارزاده با تشریح عملکرد این بانک در اجرای قراردادهای عاملیت تبصره ۱۸ قانون بودجه اظهار داشت: بانک توسعه تعاون با تمرکز بر تأمین مالی بخش‌های مولد اقتصاد، حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط و هدایت منابع به طرح‌های اشتغال‌زا، موفق شده است رتبه نخست شبکه بانکی کشور را در پرداخت تسهیلات این سرفصل کسب کند.

وی افزود: پرداخت بیش از ۱۰ همت تسهیلات از محل قراردادهای عاملیت تبصره ۱۸ قانون بودجه بیانگر ظرفیت بانک توسعه تعاون در پشتیبانی از تولید، توسعه فعالیت‌های اقتصادی و تأمین نیازهای مالی بنگاه‌ها در استان‌های مختلف کشور است.

مدیرعامل بانک توسعه تعاون با تأکید بر اینکه اثربخشی تسهیلات باید فراتر از حجم منابع پرداختی ارزیابی شود، تصریح کرد: بر اساس گزارش عملکرد بانک، تسهیلات پرداخت‌شده با ایجاد بیش از ۱۱ هزار فرصت شغلی جدید و حفظ و تثبیت نزدیک به ۳۰ هزار فرصت شغلی موجود همراه بوده است؛ دستاوردی که نشان‌دهنده نقش تأمین مالی هدفمند در توسعه ظرفیت‌های تولیدی و پایداری اشتغال است.

حمایت از بیش از ۲۲۰۰ طرح اقتصادی

عصارزاده با اشاره به گستره طرح‌های مورد حمایت بانک گفت: بیش از ۲۲۰۰ طرح اقتصادی از تسهیلات قراردادهای عاملیت تبصره ۱۸ بهره‌مند شده‌اند که این حمایت‌ها در قالب تأمین سرمایه ثابت، سرمایه در گردش، تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام، توسعه فعالیت‌های تولیدی و نوسازی واحدهای اقتصادی صورت گرفته است.

وی درباره ترکیب تسهیلات پرداختی توضیح داد: در بخش سرمایه ثابت، بیش از ۱۳۵۰ فقره تسهیلات به ارزش بیش از ۵۷ هزار میلیارد ریال و در بخش سرمایه در گردش، نزدیک به ۸۶۰ فقره تسهیلات به ارزش بیش از ۴۳ هزار میلیارد ریال پرداخت شده است.

بخش صنعت ومعدن در صدر حمایت‌های اعتباری

عصارزاده با اشاره به توزیع تسهیلات میان بخش‌های اقتصادی اظهار داشت: بخش صنعت و معدن سهم قابل توجهی از منابع پرداختی بانک در چارچوب قراردادهای عاملیت تبصره ۱۸ را به خود اختصاص داده است.

وی افزود: این عملکرد با همکاری دستگاه‌های اجرایی از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست‌جمهوری تحقق یافته است.

مدیرعامل بانک توسعه تعاون تأکید کرد: حمایت از طرح‌های صنعتی، کشاورزی، گردشگری و فعالیت‌های اقتصادی مناطق کمتر برخوردار، علاوه بر تقویت تولید، می‌تواند به توزیع متوازن فرصت‌های اشتغال و توسعه اقتصادی مناطق مختلف کشور کمک کند.

حمایت هم‌زمان از اشخاص حقیقی و حقوقی

عصارزاده در تشریح ترکیب دریافت‌کنندگان تسهیلات گفت: در این چارچوب، ۱۴۱۹ فقره تسهیلات به ارزش حدود ۳۶ هزار میلیارد ریال به اشخاص حقیقی و ۸۰۱ فقره تسهیلات به ارزش حدود ۶۴ هزار میلیارد ریال به اشخاص حقوقی پرداخت شده است.

وی خاطرنشان کرد: بانک توسعه تعاون علاوه بر حمایت از راه‌اندازی کسب‌وکارهای جدید، تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام، بازسازی واحدهای تولیدی و حفظ ظرفیت بنگاه‌های فعال را نیز در اولویت قرار داده است.

مدیرعامل بانک توسعه تعاون در پایان تأکید کرد: قرار گرفتن بانک در جایگاه نخست از لحاظ میزان و حجم پرداخت تسهیلات تبصره ۱۸، بر اساس اطلاعات و داده‌های سامانه جامع کارآفرینی، اشتغال و تولید(کات) نشان‌دهنده ظرفیت اجرایی و اعتباری بانک در تحقق مأموریت‌های توسعه‌ای است و تلاش خواهیم کرد با تداوم حمایت هدفمند از تولید، تعاونی‌ها و بنگاه‌های کوچک و متوسط، سهم مؤثرتری در رشد اقتصادی و پایداری اشتغال کشور ایفا نماییم.