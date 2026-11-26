گروه استان‌ها - فرمانده سپاه ناحیه مرکزی رشت با تأکید بر جایگاه مردمی بسیج، خدمت‌رسانی بی‌منت و توجه به نیازهای واقعی جامعه را از مهم‌ترین مأموریت‌های این مجموعه دانست و بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت نخبگان و متخصصان بسیجی تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان گیلان «سرهنگ حسن امینی» فرمانده سپاه ناحیه مرکزی رشت، پیش از ظهر پنجشنبه در همایش تخصصی بسیج رشت و مجمع عالی بسیج سپاه ناحیه مرکزی رشت که هم‌زمان با روز بسیج مستضعفین و با حضور نخبگان بسیجی در کانون بسیج رشت برگزار شد، اظهار کرد: بسیج موذن دردهای مردم است و شأن این نهاد مردمی، یاوری و نوکری برای مردم است.

وی با اشاره به ضرورت هوشمندی و آمادگی بسیج، افزود: شناسایی ضرورت‌ها، الزامات و اقتضائات جامعه و توجه به نیازهای واقعی مردم، از الزامات خدمت‌رسانی مؤثر است.

فرمانده سپاه ناحیه مرکزی رشت با استناد به سخنان سردار شهید حاج قاسم سلیمانی، تصریح کرد: در مسیر خدمت به مردم باید به دنبال عمل مقدس بود؛ مسیری که خدمت‌رسانی را ارزشمند و ماندگار می‌کند.

امینی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در محلات کم‌برخوردار، به‌ویژه محله کسبخ رشت در هفته بسیج، گفت: خدمات‌رسانی در محلات کرامت با هدف پاسخ‌گویی به نیازهای مردم دنبال شده و نشان داده است بسیج می‌تواند در عرصه‌های اجتماعی و خدماتی نقش‌آفرینی مؤثری داشته باشد.

وی با تاکید بر جایگاه بسیج اقشار و متخصصان بسیجی، خاطرنشان کرد: بهره‌گیری از توان تخصصی، دانش و روحیه جهادی اقشار مختلف بسیج می‌تواند در شناسایی و رفع مشکلات و نیازهای واقعی مردم مؤثر باشد.

فرمانده سپاه ناحیه مرکزی رشت با قدردانی از تلاش بسیجیان این ناحیه، تقویت ساختار اقشاری، توجه به رده‌های تخصصی و استفاده از ظرفیت نخبگان را از اولویت‌های مهم در مسیر خدمت‌رسانی بی‌منت به مردم عنوان کرد.

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