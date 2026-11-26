تقویت زیرساختهای اقتصادی و رونق کسبوکارهای محلی در همدان
گروه استانها - نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس، از پیگیری جانمایی و ایجاد شهرک صنفی در فامنین با همکاری شهرداری خبر داد و گفت: این طرح با هدف ساماندهی فعالیت واحدهای صنفی، تقویت زیرساختهای اقتصادی و رونق کسبوکارهای محلی دنبال میشود.
به گزارش خبرنگار تابناک از استان همدان؛ «عباس صوفی» نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی، در نشست با رئیس و اعضای مجمع اتاق اصناف و رؤسای اتحادیههای صنفی شهرستان فامنین، با بررسی مسائل، مشکلات و مطالبات فعالان صنفی، بر ضرورت حمایت از کسبه و فراهمسازی بستر مناسب برای توسعه کسبوکارهای محلی تأکید کرد.
وی با اشاره به مطالبات مطرحشده در این نشستخاطر نشان کرد: فعالان صنفی و رؤسای اتحادیهها دغدغهها و مشکلات خود را در حوزه فعالیتهای اقتصادی و صنفی مطرح کردند که این موضوعات مورد بررسی قرار گرفت.
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس، ایجاد شهرک صنفی در شهر فامنین را یکی از مهمترین مطالبات اصناف عنوان کرد و افزود: با توجه به درخواست فعالان صنفی، مقرر شد موضوع جانمایی و ایجاد این شهرک با هماهنگی شهرداری بررسی شود و مقدمات اجرایی آن از سوی شهرداری فامنین پیگیری شود.
وی با بیان اینکه ساماندهی فعالیتهای صنفی نیازمند ایجاد زیرساختهای مناسب است، تصریح کرد: ایجاد شهرک صنفی میتواند زمینه ساماندهی واحدهای صنفی، بهبود شرایط فعالیت کسبه و تقویت ظرفیتهای اقتصادی شهرستان را فراهم کند.
صوفی همچنین بر ضرورت همافزایی میان نماینده مجلس، فرمانداری، شورای اسلامی شهر، شهرداری، دستگاههای اجرایی و مجموعه اصناف تأکید کرد و گفت: توسعه فامنین در گرو همدلی، همکاری و پرهیز از اختلافات است و همه مجموعهها باید با نگاه مشترک برای ایجاد اشتغال، افزایش درآمد مردم، رونق بازار و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان تلاش کنند. در پایان این نشست، ضمن بررسی مجدد مطالبات و دغدغههای فعالان صنفی، از تعدادی از رؤسای اتحادیههای صنفی شهرستان فامنین تجلیل شد.
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