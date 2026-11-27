گروه استان‌ها - نانوایان همدان با انتقاد از تأخیر در تحویل سهمیه و در شرف تعطیلی قرار گرفتن برخی واحدهای نانوایی و پیامدهای این اختلال بر معیشت کارگران خبر می‌دهند؛ در مقابل، مدیرکل غله استان از رفع تدریجی مشکلات ناشی از تغییر پیمانکاران خبر داده است.

به گزارش خبرنگار تابناک از استان همدان ؛ جمعی از خبازان و نمایندگان صنفی استان همدان با اعتراض به عملکرد شرکت‌های جدید حمل‌ونقل آرد، خواستار پاسخگویی مسئولان استانی درباره علت تغییر پیمانکار و واگذاری این مسئولیت به دو شرکت غیربومی شدند.

آنها این پرسش را مطرح می‌کنند که چرا با وجود فعالیت چندین‌ساله شرکت بومی در زمینه توزیع آرد، از ظرفیت این شرکت استفاده نشده است. به گفته نانوایان، تأخیر در حمل و توزیع آرد، علاوه بر ایجاد اختلال در روند تولید و تعطیلی اجباری برخی نانوایی‌ها، پرداخت دستمزد کارگران را نیز با مشکل مواجه کرده است.

به اعتقاد آنها، سامانه نانینو نیز بدون درنظرگرفتن مشکلات خارج از اختیار نانوایان، عملکرد برخی واحدها را نامطلوب ارزیابی می‌کند؛ موضوعی که می‌تواند به کسر سهمیه و کاهش سرانه آرد این واحدها منجر شود. نانوایان معترض با اشاره به عملکرد شرکت پیشین حمل‌ونقل آرد یادآور شدند: شرکت بومی با برخورداری از امکانات و ماشین‌آلات موردنیاز، سال‌ها مسئولیت توزیع آرد نانوایی‌های سراسر استان را برعهده داشت و این فرآیند بدون مشکل جدی انجام می‌شد؛ اما اکنون دو شرکت غیربومی، به گفته آنها، بدون برخورداری از امکانات و ناوگان حمل‌ونقل کافی و آشنایی لازم با شرایط استان، مسئولیت توزیع آرد را برعهده گرفته‌اند.

آنها همچنین با طرح این پرسش که چرا در فرآیند انتخاب پیمانکار از ظرفیت اتحادیه نانوایان استفاده نشده است، افزودند: در صورت واگذاری مسئولیت حمل‌ونقل و توزیع آرد به اتحادیه، منافع اقتصادی این فعالیت می‌توانست به صنف نانوایان و کارگران آن اختصاص یابد.

برخی نانوایان با انتقاد از انتخاب شرکت‌های جدید مدعی شدند که این شرکت‌ها در تعدادی از استان‌های دیگر نیز عملکرد مطلوبی نداشته‌اند و خواستار شفاف‌سازی مسئولان درباره سوابق و نحوه انتخاب پیمانکاران شدند. یکی دیگر از محورهای اعتراض نانوایان، نحوه تخلیه آرد در محل نانوایی‌هاست.

هزینه تخلیه پرداخت می‌شود، اما بار بر دوش نانوایان است

به گفته آنها، شرکت حمل‌ونقل هزینه‌های مربوط به بارگیری، حمل و تخلیه آرد را دریافت می‌کند، اما به دلیل کمبود نیروی کار، هنگام تحویل بار از نانوایان می‌خواهد شخصاً نسبت به تخلیه آرد اقدام کنند؛ موضوعی که به گفته معترضان، در برخی موارد با برخورد نامناسب و تهدید همراه بوده است.

نانوایان همچنین نسبت به پیامدهای اختلال در توزیع آرد روستایی هشدار دادند و اعلام کردند: در برخی روستاهای کوچک، نانوایی وجود ندارد و ساکنان برای تأمین نان به سهمیه آرد اختصاص‌یافته به روستاهای دارای نانوایی وابسته هستند. از این رو، تأخیر در توزیع آرد می‌تواند روابط و تعامل میان روستاها را تحت تأثیر قرار دهد و حتی در برخی مناطق زمینه بروز تنش و درگیری را فراهم کند.

یکی از نانوایان با اشاره به زمان‌بندی پیشین توزیع آرد گفت: در گذشته سهمیه آرد نانوایی‌ها در روزهای ۲۹ و ۳۰ هر ماه تحویل داده می‌شد، اما در چهارم آذرماه همچنان سهمیه آبان‌ماه خود را دریافت نکرده‌ایم. یکی دیگر از فعالان این صنف نیز اعلام کرد: بر اساس بررسی‌های انجام‌شده، هنوز حدود ۷ تا ۱۰ درصد نانوایی‌های استان سهمیه آرد آبان‌ماه خود را دریافت نکرده‌اند.

نانوایان در ادامه با اشاره به اظهارات مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان درباره نبود کمبود آرد در همدان، تأکید کردند: مسئله اصلی از نظر آنها کمبود آرد نیست، بلکه ناتوانی در توزیع به‌موقع و تحویل سهمیه به نانوایی‌هاست و انتظار دارند مسئولان این موضوع را به‌صورت شفاف برای افکار عمومی توضیح دهند.





مشکل ناشی از تغییر پیمانکار در حال رفع است

در همین زمینه «سیدحسین خوانساری» مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان همدان، با اشاره به مشکلات ایجادشده در روند حمل آرد برخی نانوایی‌ها گفت: در سال‌های گذشته، حمل آرد توسط یک شرکت انجام می‌شد، اما در فرآیند جدید و با انعقاد قرارداد از سوی اتاق بازرگانی، دو شرکت جدید جایگزین شدند که این تغییر موجب وقفه کوتاهی در انتقال آرد به تعدادی از نانوایی‌ها شد.

وی افزود: با برگزاری جلسات متعدد و پیگیری‌های انجام‌شده، روند رفع این مشکل در حال انجام است. با توجه به مطالبات مطرح‌شده، نانوایان همدان خواستار رفع فوری اختلال در حمل و توزیع آرد، اصلاح شیوه ارزیابی عملکرد واحدها در سامانه نانینو با لحاظ‌کردن عوامل خارج از اختیار نانوایان و شفاف‌سازی درباره دلایل تغییر پیمانکار حمل‌ونقل هستند.

اکنون پرسش اصلی فعالان این صنف از مسئولان استانی این است که چه زمانی روند توزیع آرد به شرایط عادی بازمی‌گردد و چه تدبیری برای جلوگیری از تکرار این اختلال و حمایت از نانوایان و کارگران این بخش اتخاذ خواهد شد؟