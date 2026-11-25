گروه استان‌ها - همزمان با سرار کشور بسیجیان همیشه در صحنه و جان بر کف همدان با شعار محوری «بسیج، جان‌فدای ایران، امید مستضعفان» برای عهدی دوباره با مقام معظم رهبری و تجدید میثاقی با آرمان‌های معمار کبیر انقلاب امام خمینی(ره) و گرامی داشت یاد و خاطره امام شهدا و همچنین شهدای جنگ‌های تحمیلی ظالمانه دشمن در میدان امام خمینی شهر همدان گرد هم آمدند.





به گزارش خبرنگار تابناک از استان همدان ، هم‌زمان با سالروز تشکیل بسیج مستضعفان و در گرامیداشت هفته بسیج، اجتماع بزرگ بسیجیان با حضور پرشور اقشار مختلف بسیجی در میدان امام خمینی (ره) برگزار شد.

میدان امام خمینی (ره) شهرهمدان در این روز میزبان اجتماع گسترده مردان و زنانی بود که با حضور یکپارچه خود، جلوه‌ای از همبستگی، اقتدار و پایبندی به آرمان‌های انقلاب اسلامی را به نمایش گذاشتند.

در این اجتماع، بسیجیان همدان با حضوری پرشور و حماسی، بار دیگر بر عهد خود برای پاسداری از آرمان‌های انقلاب اسلامی، دفاع از میهن و ایستادگی در مسیر عزت و استقلال ایران تأکید کردند.

شعار محوری «بسیج، جان‌فدای ایران، امید مستضعفان» نیز در فضای این مراسم طنین‌انداز شد و حاضران با سردادن شعارهای انقلابی، بر وحدت، همدلی و آمادگی خود برای حضور در عرصه‌های مختلف تأکید کردند. این اجتماع، جلوه‌ای از حضور مردمی و همبستگی بسیجیان همدان بود که در سالروز تشکیل این نهاد مردمی، بار دیگر پیوند خود را با آرمان‌های انقلاب اسلامی به نمایش گذاشتند.

پنجم آذرماه، سالروز صدور فرمان تشکیل بسیج مستضعفان از سوی امام خمینی (ره) در سال ۱۳۵۸ است؛ مناسبتی که هر سال با برگزاری برنامه‌های مختلف در سراسر کشور گرامی داشته می‌شود.

گفتنی است در این مراسم با شکوه جمعی از مدیران ارشد استان و نماینده ولی فقیه در استان حضور پر شوری داشتند.



