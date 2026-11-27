گروه استان‌ها - ساخت باند دوم محور سمنان ـ فیروزکوه که بر اساس اعلام مسئولان راه و شهرسازی از سال ۱۳۹۱ آغاز شده و با وجود بهره‌برداری از بخشی از مسیر، تکمیل ۲۷ کیلومتر آن همچنان در مرحله اجرا قرار دارد، به چالشی بزرگ برای رانندگان این مسیر تبدیل شده است؛ چالشی که برای رفع آن نیازمند بودجه و همت مسئولان امر دارد!



به گزارش خبرنگار تابناک از استان سمنان ، ادامه اجرای طرح احداث باند دوم محور سمنان ـ فیروزکوه پس از سال‌ها باقیماندن بخش قابل توجهی از پروژه، در کنار وقوع چند سانحه مرگبار در این مسیر، ضرورت توجه جدی‌تر به ایمنی و تکمیل زیرساخت‌های جاده‌ای را مطرح کرده است؛ محوری که بر اساس اعلام مسئولان راه و شهرسازی، عملیات احداث باند دوم آن در محدوده استان سمنان از سال ۱۳۹۱ آغاز شده و با وجود بهره‌برداری از بخشی از مسیر، ۲۷ کیلومتر آن همچنان در مرحله اجرا قرار دارد.

این محور، از مسیرهای ارتباطی مهم استان سمنان با تهران و مناطق شمالی کشور به شمار می‌رود و وضعیت زیرساختی آن برای ساکنان منطقه، رانندگان و مسافران اهمیت ویژه‌ای دارد. طول این محور در محدوده استان سمنان ۳۷ کیلومتر اعلام شده که از این میزان، ۱۰ کیلومتر در سال ۱۴۰۰ به بهره‌برداری رسیده و ۲۷ کیلومتر باقی‌مانده همچنان نیازمند تکمیل عملیات احداث باند دوم است.

بر اساس اظهارات «سیدمحمد حسینی طباطبایی» مدیرکل راه و شهرسازی استان سمنان، که روز ۱۹ شهریور ۱۴۰۵ منتشر شده، اجرای این طرح به دلیل کندی عملیات و انجام نشدن تعهدات قراردادی از سوی پیمانکار قبلی با مشکلاتی مواجه شد و در سال ۱۴۰۴ پیمانکار از ادامه کار خلع ید شد. پس از آن، مسیر باقی‌مانده به دو قطعه ۱۴ و ۱۳ کیلومتری تقسیم و اجرای آن به دو پیمانکار جدید واگذار شد.

مطابق همین گزارش، قرارداد اجرای قطعه نخست نزدیک به ۸۰۰ میلیارد تومان و قرارداد قطعه دوم بیش از یک هزار میلیارد تومان اعلام شده است. همچنین مدیرکل راه و شهرسازی استان از اختصاص ۲۶۰ میلیارد تومان از محل اعتبارات ملی و موافقت با تأمین ۴۰۰ میلیارد تومان از محل اراضی سازمان ملی زمین و مسکن خبر داده است.

با این حال، برآورد اعلام‌شده برای اجرای کامل ۲۷ کیلومتر باقی‌مانده، بیش از ۲ هزار میلیارد تومان است؛ رقمی که نشان می‌دهد تأمین و استمرار منابع مالی همچنان از موضوعات مهم پیش‌روی پروژه محسوب می‌شود.

ضرورت پاسخ‌گویی درباره موانع اجرایی و برنامه زمانی تکمیل!

طولانی شدن روند اجرای این طرح، ضرورت پاسخ‌گویی درباره موانع اجرایی و برنامه زمانی تکمیل آن را افزایش داده است. البته آغاز دوباره فعالیت پیمانکاران می‌تواند گامی در جهت پیشبرد پروژه باشد، اما ارزیابی نتیجه آن نیازمند اطلاع‌رسانی مستمر درباره میزان پیشرفت فیزیکی، نحوه تأمین منابع و زمان‌بندی تحویل قطعات است. تجربه توقف و کندی عملیات در سال‌های گذشته نیز اهمیت نظارت دقیق بر اجرای قراردادهای جدید را نشان می‌دهد.

در کنار مسائل عمرانی، وقوع سوانح رانندگی در این محور نیز توجه عمومی را به وضعیت ایمنی آن جلب کرده است. بر اساس گزارش منتشرشده از سوی صداوسیما در ۲۵ شهریور ۱۴۰۵، برخورد یک دستگاه خودروی پرشیا با یک دستگاه سمند در جاده سمنان به فیروزکوه سه جان‌باخته و پنج مصدوم بر جای گذاشت. به گفته سخنگوی اورژانس استان تهران، چهار دستگاه آمبولانس به محل حادثه اعزام شدند و وضعیت یکی از مصدومان وخیم گزارش شده بود.

در حادثه‌ای دیگر که ۲۸ مهر ۱۴۰۵ رخ داد، یک دستگاه پراید با خودروی ساندرو در نزدیکی سه‌راهی سرخه برخورد کرد که در پی آن یک نفر جان خود را از دست داد و شش نفر مصدوم شدند. ثبت این دو حادثه در فاصله زمانی حدود یک ماه، ضرورت توجه به وضعیت ایمنی محور را برجسته می‌کند؛ هرچند برای تعیین علت دقیق هر سانحه و سهم عوامل انسانی، فنی یا محیطی، باید به گزارش پلیس راه و نظر کارشناسان رسمی استناد کرد. همچنین در گزارشی دیگر به تاریخ ۱۶ آبان ۱۴۰۵، به تصادف مرگبار در محدوده سه‌راهی سرخه اشاره شد.

در این زمینه موضوعاتی از جمله نقص‌های زیرساختی، کمبود علائم ترافیکی و تکمیل نشدن طرح چندبانده‌سازی در زمره مسائل مطرح‌شده درباره افزایش خطرات این محور عنوان شده است. همچنین نکته جالب‌تر اینکه فعالیت دو پیمانکار برای اجرای طرح در محدوده استان سمنان مطرح شده است. این موارد، ضرورت بررسی میدانی وضعیت علائم، تجهیزات ایمنی و نقاط نیازمند اصلاح را از سوی دستگاه‌های مسئول افزایش می‌دهد.

پیگیری نماینده مجلس و ضرورت تسریع در تکمیل محور!

در سطح پیگیری‌های نمایندگی مجلس نیز «عباس گلرو» نماینده مردم سمنان، مهدیشهر و سرخه، از جمله افرادی بوده که روند اجرای پروژه را پیگیری کرده است. بر اساس گزارش منتشرشده در مرداد ۱۴۰۵، وی در بازدید از کارگاه اجرایی بر ضرورت تسریع در تکمیل محور تأکید و از اختصاص ۴۰ میلیارد تومان از محل اعتبارات در اختیار نماینده برای این پروژه خبر داده بود.

این پیگیری‌ها در کنار اقدامات اعلام‌شده از سوی مسئولان اجرایی، نشان می‌دهد تکمیل محور به یکی از مطالبات زیرساختی منطقه تبدیل شده است؛ مطالبه‌ای که تحقق آن به تأمین منابع پایدار و پیشرفت قابل سنجش عملیات، وابسته است.

با وجود آغاز دوباره عملیات اجرایی، نباید ایمن‌سازی مسیر موجود تا زمان تکمیل باند دوم به تعویق بیفتد. بازبینی و تکمیل علائم هشداردهنده، اصلاح خط‌کشی‌ها، بررسی حفاظ‌های کناری و شانه راه، شناسایی نقاط نیازمند اصلاح هندسی و رسیدگی به وضعیت سطح آسفالت، از اقداماتی است که می‌تواند در چارچوب وظایف دستگاه‌های متولی مورد بررسی و پیگیری قرار گیرد. انتشار نتایج این بررسی‌ها نیز به مردم و رانندگان امکان می‌دهد از وضعیت واقعی مسیر و اقدامات انجام‌شده اطلاع پیدا کنند.

از سوی دیگر، تحلیل سوانح رانندگی باید با تفکیک عوامل مؤثر صورت گیرد. سرعت غیرمجاز، سبقت غیرمطمئن، رعایت نکردن فاصله طولی و خستگی رانندگان از جمله عواملی هستند که می‌توانند در وقوع یا شدت حوادث نقش داشته باشند؛ اما بدون اعلام نظر مرجع کارشناسی درباره هر سانحه، نمی‌توان علت مشخصی را به‌طور قطعی اعلام کرد.

به همین ترتیب، صرف وقوع تصادف در یک محور نیز به‌تنهایی اثبات‌کننده مسئولیت مستقیم یک دستگاه یا نقص مشخص در زیرساخت نیست. آنچه ضرورت دارد، بررسی فنی مسیر و انتشار اطلاعات مستند درباره وضعیت ایمنی و عوامل مؤثر در حوادث است.

ارائه برنامه‌ای روشن و قابل ارزیابی برای تکمیل ۲۷ کیلومتر باقی‌مانده!

اکنون مهم‌ترین مطالبه درباره محور سمنان ـ فیروزکوه، ارائه برنامه‌ای روشن و قابل ارزیابی برای تکمیل ۲۷ کیلومتر باقی‌مانده و اجرای اقدامات ایمنی در مسیر موجود است. مردم باید بدانند عملیات هر قطعه در چه مرحله‌ای قرار دارد، منابع مالی اعلام‌شده چه میزان تحقق یافته و چه زمانی برای بهره‌برداری از بخش‌های مختلف پیش‌بینی شده است.

همچنین انتشار گزارش‌های کارشناسی درباره نقاط نیازمند اصلاح و اقدامات انجام‌شده برای کاهش خطر تصادفات می‌تواند به شفافیت عملکرد دستگاه‌های مسئول کمک کند.

محور سمنان ـ فیروزکوه با توجه به نقش ارتباطی خود، نیازمند توجهی فراتر از اعلام آغاز یا ازسرگیری عملیات عمرانی است. تکمیل به‌موقع پروژه، نظارت بر عملکرد پیمانکاران، تأمین منابع مالی و رسیدگی به کاستی‌های ایمنی مسیر موجود، مجموعه اقداماتی است که باید به‌صورت هم‌زمان دنبال شود.

در نهایت، معیار موفقیت این طرح نه تعداد بازدیدها و وعده‌ها، بلکه پیشرفت قابل مشاهده پروژه و بهبود شرایط تردد و ایمنی برای استفاده‌کنندگان از این مسیر خواهد بود.