||13:55
آرشیونظرسنجیپیوندهافناورتکاکوشاتنیمروز
En/فا
Englishالعربيةفارسی
تابناک
TABNAK PROFESSIONAL NEWS SITE
84بازدید

ظرفیت‌های مد و لباس کردستان برای حضور در جشنواره فجر بررسی شد

گروه استان‌ها - نشست تخصصی سیمای مد و لباس در فرهنگ کردستان با هدف شناسایی ظرفیت‌ها و بررسی چالش‌های فعالان این حوزه در استان برگزار شد.

کد خبر: 100000104تاریخ انتشار: 84 بازدید

photo_۲۰۲۶-۱۱-۰۱_۱۱-۱۵-۱۱ (۲)

به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان، «فرزانه فرج‌الهی»، معاون صنایع‌دستی کردستان، اظهار کرد: این نشست با عنوان «سیمای مد و لباس در فرهنگ کردستان» و با هدف شناسایی ظرفیت‌ها، بررسی چالش‌ها و تقویت حضور فعالان حوزه مد و لباس استان برگزار شد.

وی افزود: در این نشست، کنشگران و فعالان بخش‌های مختلف مد و لباس از جمله پوشاک، زیورآلات، کیف و کفش حضور داشتند و ظرفیت‌های فرهنگی، هنری و بومی کردستان در این حوزه مورد بررسی قرار گرفت.

معاون صنایع‌دستی کردستان با اشاره به برگزاری جشنواره مد و لباس فجر با عنوان «کشف ایران» در دی‌ماه سال‌جاری در اصفهان، گفت: این رویداد فرصت مناسبی برای معرفی هویت فرهنگی، هنرهای بومی و توانمندی طراحان و تولیدکنندگان استان در عرصه مد و لباس است.

فرج‌الهی خاطرنشان کرد: بهره‌گیری از نمادها، نقوش، رنگ‌ها و عناصر هویت‌بخش فرهنگ کردی در طراحی محصولات معاصر، می‌تواند زمینه‌ساز معرفی ظرفیت‌های فرهنگی و هنری کردستان در عرصه مد و لباس کشور باشد.

انتهای پیام/

تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

Googleافزودن تابناک به منابع ترجیحی گوگل

اشتراک گذاری

لینک کوتاه

گزارش خطای خبر

اگر اشتباهی در این خبر دیدید، به تحریریه اطلاع دهید.

نظر شما

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.