به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان، «فرزانه فرج‌الهی»، معاون صنایع‌دستی کردستان، اظهار کرد: این نشست با عنوان «سیمای مد و لباس در فرهنگ کردستان» و با هدف شناسایی ظرفیت‌ها، بررسی چالش‌ها و تقویت حضور فعالان حوزه مد و لباس استان برگزار شد.

وی افزود: در این نشست، کنشگران و فعالان بخش‌های مختلف مد و لباس از جمله پوشاک، زیورآلات، کیف و کفش حضور داشتند و ظرفیت‌های فرهنگی، هنری و بومی کردستان در این حوزه مورد بررسی قرار گرفت.

معاون صنایع‌دستی کردستان با اشاره به برگزاری جشنواره مد و لباس فجر با عنوان «کشف ایران» در دی‌ماه سال‌جاری در اصفهان، گفت: این رویداد فرصت مناسبی برای معرفی هویت فرهنگی، هنرهای بومی و توانمندی طراحان و تولیدکنندگان استان در عرصه مد و لباس است.

فرج‌الهی خاطرنشان کرد: بهره‌گیری از نمادها، نقوش، رنگ‌ها و عناصر هویت‌بخش فرهنگ کردی در طراحی محصولات معاصر، می‌تواند زمینه‌ساز معرفی ظرفیت‌های فرهنگی و هنری کردستان در عرصه مد و لباس کشور باشد.

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