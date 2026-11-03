گروه استان‌ها - نماینده مردم استان فارس در مجلس، با هشدار نسبت به پیامدهای قطعی برق و گاز در واحدهای کوچک تولیدی، خواستار بازنگری در اولویت‌بندی محدودیت‌های انرژی و بررسی آثار تصمیمات دولتی بر کسب‌وکارها شد.

به گزارش خبرنگار تابناک از استان فارس ، «اردوان اکبرپور» نماینده مردم سپیدان و بیضاء و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، با اشاره به آسیب‌پذیری صنایع کوچک و واحدهای صنفی در برابر ناترازی انرژی، اظهار کرد: محدودیت‌های برق و گاز نباید به توقف فعالیت کارگاه‌ها، بیکاری نیروی کار و تشدید فشارهای معیشتی منجر شود.

وی با بیان اینکه بر اساس آمار مطرح‌شده، حدود یک‌ونیم میلیون نفر در معرض بیکاری قرار دارند و معیشت نزدیک به هشت میلیون نفر به فعالیت این صنایع وابسته است، ادامه داد: بازنگری در شیوه اعمال محدودیت‌های انرژی و قرار دادن واحدهای کوچک و خرد در اولویت حمایت، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.

نماینده مردم سپیدان و بیضاء در مجلس همچنین با انتقاد از برخی تصمیمات اجرایی بدون ارزیابی پیامدهای اجتماعی و اقتصادی، بر ضرورت سنجش آثار سیاست‌های دولتی بر شرایط واقعی کسب‌وکارها پیش از اجرا تاکید کرد.

وی با اشاره به روند صدور مجوزها و واگذاری زمین در حوزه گردشگری، خاطرنشان کرد: تسهیل امور اداری نباید به حذف ارزیابی‌های کارشناسی منجر شود و صدور موافقت اصولی و واگذاری زمین، به‌ویژه در شهرستان‌های کوچک، باید با بررسی دقیق آثار اقتصادی و اجتماعی همراه باشد.

اکبرپور همچنین گفت: قطعا حمایت از اشتغال پایدار، صیانت از معیشت فعالان اقتصادی و اصلاح رویه‌های اجرایی در حوزه انرژی و گردشگری از الزامات تصمیم‌گیری موثر در شرایط اقتصادی کشور است.