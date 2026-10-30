پس از یک دهه توقف؛ طلسم کمربندی شرقی مریوان شکست + فیلم

به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان، پروژه کمربندی شرقی مریوان پس از بیش از یک دهه توقف و مواجهه با موانع حقوقی و اجرایی، سرانجام با ازسرگیری عملیات اجرایی به مرحله آسفالت‌ریزی رسید و تاکنون یک کیلومتر از مجموع ۱۷۵۰ متر این مسیر آسفالت شده است.

این پروژه به‌عنوان یکی از طرح‌های مهم زیرساختی حوزه حمل‌ونقل شهری مریوان، با هدف ساماندهی ترافیک، کاهش حجم تردد خودروها در معابر داخلی شهر و تسهیل دسترسی به مسیرهای ارتباطی اجرا می‌شود.

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تکمیل کمربندی شرقی مریوان در استان کردستان، به‌ویژه با اجرای فاز دوم آن، می‌تواند زمینه اتصال ایمن‌تر و روان‌تر محور مسافری سنندج به مریوان را فراهم کند و بخشی از مشکلات ترافیکی این شهر را کاهش دهد.

توقف طولانی‌مدت این پروژه طی سال‌های گذشته، همواره از جمله مطالبات و دغدغه‌های شهروندان مریوانی بوده است. اکنون مدیریت شهری از رفع موانع حقوقی و اجرایی و انتخاب پیمانکار برای ازسرگیری عملیات اجرایی این طرح خبر می‌دهد.

تحول در وضعیت زیرساختی شهرستان مریوان

در همین رابطه، «دانیال فتاحی» شهردار مریوان، با اشاره به روند اجرای پروژه اعلام کرد: ۷۵۰ متر باقی‌مانده از این مسیر در سال آینده تکمیل خواهد شد.

وی همچنین با اشاره به همراهی و نظارت «نژاد جهانی» فرماندار مریوان، ابراز امیدواری کرد که با همکاری مجموعه مدیریتی شهرستان، وضعیت زیرساختی مریوان متحول شود.

شهردار مریوان در پایان از تلاش کارگران، نیروهای میدانی شهرداری و پیمانکار پروژه قدردانی کرد.