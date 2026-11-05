اخراج آمریکا از منطقه وارد فاز عملیاتی شد/ واقعیتی که باید آن را دید!

نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس با اشاره به تحولات اقتصادی و دیپلماتیک جهان اعلام کرد که اخراج آمریکا از منطقه وارد فاز عملیاتی شده است.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان آذربایجان‌شرقی ، «روح‌الله متفکرآزاد» نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر و عضو هیات‌ رئیسه و رئیس فراکسیون دانشگاهیان مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه اخراج آمریکا از منطقه دیگر صرفاً یک مطالبه یا چشم‌انداز سیاسی نیست، بلکه شواهدی از تحقق تدریجی آن دیده می‌شود، اظهار کرد: حتی متحدان پیشین این کشور نیز به دنبال راه‌های تازه‌ای برای تأمین امنیت و تنظیم مناسبات خود هستند.

وی با اشاره به تغییرات نظم جهانی ادامه داد: پذیرش اینکه جهان در حال تغییر است، خود بخشی از این تحول به شمار می‌رود. پایان هژمونی قدرت‌های سنتی به معنای حذف کامل آنها نیست، بلکه به این معناست که منابع قدرت در جهان در حال جابه‌جایی و توزیع مجدد هستند و موازنه‌های پیشین تغییر می‌کنند.

نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر با اشاره به روند شکل‌گیری و گسترش انقلاب اسلامی افزود: بذری که امام خمینی(ره) کاشتند و به نهال انقلاب اسلامی تبدیل شد، در دوران رهبری امام شهید، حضرت آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای، به درختی تنومند رسید و اکنون آثار و ثمرات آن در عرصه بین‌المللی نمایان شده است. معتقدم گفتمان توحیدی انقلاب اسلامی امروز در حال تثبیت جایگاه خود در جهان است و ظرفیت اثرگذاری بیشتری پیدا کرده است.

افول آمریکا؛ واقعیتی که باید آن را دید

وی با اشاره به آنچه سنت‌های الهی در مواجهه با قدرت‌های مستکبر خواند، اضافه کرد: معتقدم همان‌گونه که فرعون در تاریخ غرق شد، فرعون زمانه نیز سرانجامی مشابه خواهد داشت؛ البته به شرط آنکه ما نیز در مسیر حق و صداقت حرکت کنیم. با این نگاه، آمریکا به‌عنوان یک ابرقدرت در حال عبور از جایگاه پیشین خود است؛ چه برخی این واقعیت را بپذیرند و چه همچنان در آن تردید داشته باشند.

متفکرآزاد ادامه داد: ممکن است حتی برخی از تحلیلگران و سیاستمداران غربی نیز در پذیرش این تغییرات با تردید مواجه باشند، اما شواهد میدانی و تحولات بین‌المللی نشان می‌دهد که موازنه قدرت در حال تغییر است.

اخراج آمریکا؛ فراتر از یک مطالبه سیاسی

وی با اشاره به نشانه‌های تغییر نگاه متحدان آمریکا به این کشور یادآور شد: وقتی حتی برخی رهبران و مقام‌های کشورهای متحد آمریکا نیز درباره رفتار و سیاست‌های این کشور موضع انتقادی می‌گیرند، باید این تحولات را جدی گرفت. برای نمونه، انتقادهای علنی برخی مقام‌های اروپایی و از جمله اظهارات رئیس‌جمهور اوکراین درباره ضرورت مهار رفتارهای ترامپ، نشان می‌دهد که نارضایتی از سیاست‌های آمریکا به متحدان نزدیک این کشور نیز رسیده است.

رئیس فراکسیون دانشگاهیان مجلس، در ادامه خاطرنشان کرد: این تحولات به معنای پایان کامل قدرت آمریکا در یک مقطع کوتاه نیست، بلکه نشان‌دهنده آغاز فرایند پایان هژمونی و تغییر جایگاه این کشور در نظام بین‌الملل است. بنابراین، صحبت از اخراج آمریکا از منطقه باید بر اساس شواهد و تحولات واقعی دنبال شود، نه صرفاً به‌عنوان یک آرمان یا شعار سیاسی.

وی در پایان همچنین گفت: مقاومت ملت ایران و تثبیت دستاوردهای آن می‌تواند زمینه‌ساز تحولات بعدی باشد؛ تحولاتی که به‌صورت زنجیره‌ای بر حضور آمریکا در منطقه اثر می‌گذارند. به اعتقاد من، آنچه امروز درباره عراق و محدود شدن حضور نظامی آمریکا در منطقه مشاهده می‌کنیم، می‌تواند از نشانه‌های اولیه تحقق فرایند اخراج باشد و آمریکا ناچار شود جایگاه خود را از یک قدرت مدعی هژمونی به کشوری معمولی در مناسبات جهانی تغییر دهد.