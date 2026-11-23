گروه استان‌ها - تالاب بین‌المللی چغاخور از مهم‌ترین سرمایه‌های طبیعی استان چهارمحال‌وبختیاری و یکی از زیست‌بوم‌های ارزشمند کشور است اما آنچه اهمیت دارد، ارائه آمار مستند از میزان آب ورودی، سهم واقعی تالاب از منابع آبی و میزان تحقق برنامه‌های حفاظتی است تا مانع از خشکی این تالاب در بلندمدت شود.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان چهارمحال‌وبختیاری ، بارندگی‌های فصلی بار دیگر نشانه‌هایی از احیای تالاب بین‌المللی چغاخور را به همراه داشته است؛ اتفاقی امیدوارکننده برای یکی از ارزشمندترین زیست‌بوم‌های چهارمحال‌وبختیاری که البته نباید با رفع کامل تهدیدهای زیست‌محیطی آن اشتباه گرفته شود. پرسش اساسی این است که آیا برای تأمین پایدار حقابه، کنترل برداشت از منابع آب و جلوگیری از تکرار دوره‌های خشکی، برنامه‌ای بلندمدت و قابل ارزیابی وجود دارد یا قرار است حیات این تالاب همچنان به میزان بارندگی‌های هر سال وابسته بماند؟

تالاب بین‌المللی چغاخور از مهم‌ترین سرمایه‌های طبیعی استان و یکی از زیست‌بوم‌های ارزشمند کشور است که نقش مهمی در حفظ تنوع زیستی، پایداری اکوسیستم منطقه، تعدیل شرایط اقلیمی و حمایت از ظرفیت‌های گردشگری و اقتصادی پیرامون خود دارد.

اهمیت این تالاب تنها به وسعت پهنه آبی آن محدود نمی‌شود؛ بلکه مجموعه‌ای از زیستگاه‌های طبیعی، گونه‌های جانوری و گیاهی و چرخه‌های اکولوژیکی به حیات آن وابسته‌اند. از همین رو، هرگونه کاهش محسوس منابع آبی و تغییر در وضعیت طبیعی تالاب می‌تواند پیامدهایی فراتر از محدوده جغرافیایی آن به همراه داشته باشد.

در سال‌های اخیر، نوسانات منابع آبی و کاهش سطح آب در دوره‌های کم‌بارشی، ضرورت توجه جدی‌تر به آینده این تالاب را مطرح کرده است. در چنین شرایطی، افزایش آب تالاب پس از بارندگی‌ها اتفاقی مثبت و امیدوارکننده محسوب می‌شود؛ اما نباید این وضعیت مقطعی را به معنای رفع کامل مشکلات یا تضمین پایداری شرایط زیستی چغاخور دانست.

واقعیت این است که حیات یک تالاب با چند دوره بارندگی تضمین نمی‌شود. پایداری چنین زیست‌بومی به مدیریت اصولی منابع آب، تأمین حقابه زیست‌محیطی، حفاظت از حوضه آبریز و کنترل فشار فعالیت‌های انسانی وابسته است؛ موضوعاتی که نیازمند برنامه‌ریزی مستمر و نظارت مؤثر دستگاه‌های مسئول هستند.

حقابه زیست‌محیطی؛ مطالبه‌ای که نباید روی کاغذ باقی بماند

یکی از مهم‌ترین موضوعات در حفاظت از تالاب چغاخور، تعیین و تأمین حقابه زیست‌محیطی آن است. اختصاص سهم مشخصی از منابع آبی برای حفظ کارکرد طبیعی تالاب، زمانی اثربخش خواهد بود که این سهم در عمل تأمین شود و تحت تأثیر سایر مصارف و برداشت‌ها قرار نگیرد.

در این زمینه، اداره‌کل حفاظت محیط زیست و شرکت آب منطقه‌ای چهارمحال‌وبختیاری باید به‌صورت شفاف مشخص کنند که نیاز آبی تالاب برای حفظ شرایط زیستی آن چه میزان است، حقابه زیست‌محیطی مصوب چقدر تعیین شده و چه میزان از این حقابه در عمل و در دوره‌های مختلف سال تأمین می‌شود.

همچنین ضروری است مشخص شود منابع اصلی تغذیه‌کننده تالاب چه وضعیتی دارند، چه عواملی بر میزان ورودی آب تأثیر می‌گذارند و برای جلوگیری از کاهش جریان‌های ورودی و برداشت‌های غیرمجاز یا خارج از ضوابط چه اقدامات نظارتی انجام شده است.

صرف اعلام تخصیص حقابه یا اشاره به بارندگی‌های مناسب، پاسخگوی نگرانی‌های موجود نیست؛ آنچه اهمیت دارد، ارائه آمار مستند از میزان آب ورودی، سهم واقعی تالاب از منابع آبی و میزان تحقق برنامه‌های حفاظتی است.

حفاظت از تالاب بدون مدیریت حوضه آبریز امکان‌پذیر نیست

یکی دیگر از محورهای مهم در حفاظت از چغاخور، توجه به کل حوضه آبریز و عواملی است که به‌صورت مستقیم یا غیرمستقیم بر منابع تغذیه‌کننده تالاب اثر می‌گذارند.

تغییر کاربری اراضی، فعالیت‌های انسانی، برداشت از منابع آب سطحی و زیرزمینی و تخریب پوشش گیاهی در محدوده‌های حساس، از جمله موضوعاتی هستند که باید در برنامه‌های حفاظتی مورد توجه قرار گیرند.

در واقع، نمی‌توان انتظار داشت تالاب در بلندمدت وضعیت پایداری داشته باشد، اما عوامل مؤثر بر منابع تغذیه‌کننده آن بدون مدیریت و نظارت باقی بمانند.

بر همین اساس، لازم است دستگاه‌های مسئول گزارشی روشن از وضعیت حوضه آبریز چغاخور، محدوده‌های تحت حفاظت، اقدامات انجام‌شده برای کنترل تخلفات احتمالی و برنامه‌های پیشگیرانه خود ارائه کنند.





از گزارش‌های مقطعی تا شاخص‌های قابل سنجش حفاظت از تالاب

یکی از چالش‌های مهم در ارزیابی عملکرد دستگاه‌های متولی محیط زیست، نبود دسترسی عمومی به اطلاعات منظم و قابل مقایسه درباره وضعیت زیست‌بوم‌هاست. تالاب چغاخور نیز از این قاعده مستثنا نیست.

انتشار گزارش‌های دوره‌ای درباره تراز آب، وسعت پهنه آبی، میزان ورودی منابع آب، وضعیت پوشش گیاهی، شرایط زیستگاه‌های جانوری و تغییرات جمعیت گونه‌های شاخص می‌تواند تصویر دقیق‌تری از وضعیت واقعی تالاب ارائه دهد.

در این میان، اداره‌کل حفاظت محیط زیست استان باید مشخص کند چه برنامه‌ای برای پایش مستمر شرایط اکولوژیکی تالاب دارد و نتایج این پایش‌ها چگونه در تصمیم‌گیری‌های مدیریتی مورد استفاده قرار می‌گیرند.

همچنین شرکت آب منطقه‌ای باید اطلاعات مربوط به میزان تخصیص و تحقق حقابه، وضعیت منابع تأمین‌کننده و اقدامات انجام‌شده برای مدیریت برداشت‌ها را در اختیار افکار عمومی قرار دهد.

مردم و فعالان محیط زیست حق دارند بدانند اقدامات حفاظتی تا چه اندازه به بهبود واقعی وضعیت تالاب منجر شده و چه برنامه‌ای برای جلوگیری از تکرار شرایط بحرانی وجود دارد.





چغاخور به برنامه بلندمدت نیاز دارد، نه امید به بارندگی‌های مقطعی

تالاب بین‌المللی چغاخور سرمایه‌ای طبیعی و بین‌نسلی است و حفاظت از آن نباید به واکنش‌های مقطعی در زمان کاهش بارندگی یا افزایش سطح آب محدود شود.

تدوین برنامه جامع مدیریت منابع آب، تأمین مستمر حقابه زیست‌محیطی، حفاظت از حوضه آبریز، کنترل برداشت‌ها، جلوگیری از تخریب زیستگاه‌ها و انتشار گزارش‌های شفاف از عملکرد دستگاه‌های مسئول، مجموعه اقداماتی است که می‌تواند زمینه حفاظت پایدار از این تالاب را فراهم کند.

اکنون انتظار می‌رود اداره‌کل حفاظت محیط زیست و شرکت آب منطقه‌ای چهارمحال‌وبختیاری با ارائه گزارشی مستند، وضعیت فعلی تالاب چغاخور، میزان تحقق حقابه زیست‌محیطی، مهم‌ترین تهدیدهای موجود و برنامه زمان‌بندی‌شده خود برای حفاظت از این زیست‌بوم را تشریح کنند.

پرسش اصلی همچنان پابرجاست: اگر در سال‌های آینده بارندگی‌ها کاهش یابد، چه تضمینی برای حفظ حداقل شرایط زیستی تالاب وجود دارد؟

چغاخور نباید فقط در روزهای بارندگی به یاد آورده شود و با افزایش موقت سطح آب، نگرانی‌ها درباره آینده آن به حاشیه برود. حفاظت از این سرمایه طبیعی نیازمند تصمیم‌های پایدار، اعتبار مشخص، نظارت مستمر و پاسخ‌گویی قابل سنجش است؛ چراکه احیای واقعی یک تالاب زمانی محقق می‌شود که حیات آن به بارندگی‌های مقطعی وابسته نباشد.