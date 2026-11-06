گروه استان‌ها - با نزدیک شدن فصل سرما، وضعیت ایمنی و گرمایش مدارس چهارمحال‌وبختیاری زیر ذره‌بین رفته اما نیاز است مسئولان استان به این پرسش‌ها پاسخ دهند که چه تعداد مدرسه به سیستم گرمایشی استاندارد مجهز شده‌ و چه تعداد هنوز نیازمند تعمیر یا جایگزینی تجهیزات هستند؟





به گزارش خبرنگار تابناک در استان چهارمحال و بختیاری ، با نزدیک شدن فصل سرما، وضعیت سیستم‌های گرمایشی و زیرساخت‌های مدارس چهارمحال‌وبختیاری بار دیگر به یکی از موضوعات مهم حوزه آموزش تبدیل شده است؛ موضوعی که با اعلام در دست اقدام بودن عملیات بهسازی در بیش از ۵۰۰ مدرسه استان، این پرسش را پیش روی مسئولان قرار می‌دهد که چه تعداد از این مدارس تا پیش از تشدید سرما به شرایط استاندارد خواهند رسید؟





«ایرج کریمی» مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان، در تشریح اقدامات این مجموعه اعلام کرد که بیش از ۵۰۰ مدرسه در زمینه استانداردسازی سیستم‌های گرمایشی، آسفالت، ایزوگام و تعمیرات اساسی در دست اقدام هستند.





این اظهارات در شرایطی مطرح می‌شود که مدارس استان با ورود به ماه‌های سرد سال، به ویژه در مناطق سردسیر و مرتفع، نیازمند برخورداری از سیستم‌های گرمایشی ایمن و زیرساخت‌های مناسب برای حضور دانش آموزان هستند. از همین رو، زمان بندی اجرای تعمیرات و میزان پیشرفت واقعی پروژه‌ها اهمیت ویژه‌ای دارد.





چه میزان از پروژه‌ها همچنان در مرحله اجرا قرار دارد؟





نکته مهم در بررسی آمار اعلام شده، تفاوت میان مدارس تکمیل شده و مدارسی است که عملیات بهسازی آنها در حال انجام است. بر اساس توضیحات مدیرکل نوسازی مدارس استان، بیش از ۵۰۰ مدرسه در چند حوزه عمرانی و تأسیساتی در دست اقدام قرار دارند؛ بنابراین نمی‌توان این آمار را به معنای تکمیل استانداردسازی همه این مدارس تلقی کرد.





در این میان، انتشار آمار تفکیکی می‌تواند تصویر دقیق‌تری از وضعیت موجود ارائه دهد: چه تعداد مدرسه به سیستم گرمایشی استاندارد مجهز شده‌اند؟ چه تعداد هنوز نیازمند تعمیر یا جایگزینی تجهیزات هستند؟ عملیات ایزوگام و آسفالت در چند مدرسه به پایان رسیده و چه میزان از پروژه‌ها همچنان در مرحله اجرا قرار دارد؟





پاسخ روشن به این پرسش‌ها، امکان ارزیابی عملکرد دستگاه‌های مسئول را فراهم کرده و مشخص خواهد کرد که آمار اعلام شده تا چه اندازه به بهبود واقعی شرایط آموزشی منجر شده است.





تأخیر در افتتاح پروژه‌های آموزشی به‌دلیل مشکلات گرمایشی





مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس چهارمحال وبختیاری همچنین اعلام کرده که در میان پروژه‌های آموزشی پیگیری شده در قالب نهضت توسعه عدالت در فضاهای آموزشی، پنج تا شش پروژه به‌دلیل مشکلات مربوط به سیستم‌های گرمایشی با اختلال در روند افتتاح مواجه شده اند. این موضوع نشان می‌دهد که تکمیل ساختمان مدرسه به تنهایی برای بهره برداری از یک فضای آموزشی کافی نیست و تأسیسات گرمایشی و سایر امکانات ضروری نیز باید به موقع آماده شوند.





اکنون این پرسش مطرح است که برای رفع مشکلات این پروژه‌ها چه برنامه زمانبندی مشخصی وجود دارد و آیا تجهیزات موردنیاز پیش از آغاز سرمای جدی تأمین و نصب خواهند شد؟ همچنین لازم است مشخص شود تأخیرهای ایجادشده چه تأثیری بر برنامه بهره برداری از مدارس و شرایط تحصیل دانش آموزان گذاشته است.





۱۵ نیروی فنی برای پیگیری پروژه‌های گسترده؛ چالش نظارت چیست؟





یکی دیگر از نکات مطرح شده از سوی مدیرکل نوسازی مدارس استان، محدودیت نیروی انسانی این مجموعه است. به گفته کریمی، مجموعه اجرایی و فنی اداره کل، شامل ناظران، طراحان و نیروهای دفتر فنی، در مجموع ۱۵ نفر هستند و پیگیری و اجرای پروژه‌ها را بر عهده دارند.





با توجه به گستردگی طرح‌های عمرانی و تعمیراتی در سطح استان، نحوه توزیع مسئولیت‌ها، ظرفیت نظارتی و اولویت بندی پروژه‌ها اهمیت زیادی دارد. البته صرف اعلام تعداد نیروها برای قضاوت درباره کیفیت نظارت کافی نیست؛ اما لازم است روشن شود که چگونه بر روند اجرای پروژه‌های متعدد در شهرستان‌ها و مناطق روستایی نظارت میشود و چه سازوکاری برای کنترل کیفیت تجهیزات و تأسیسات نصبشده وجود دارد.





در این شرایط، ارائه گزارش منظم از پیشرفت پروژهها و اعلام موارد تکمیل شده، می‌تواند به افزایش شفافیت و پاسخگویی کمک کند.









مدارس مناطق سردسیر در اولویت قرار دارند؟





چهارمحال و بختیاری از استان‌هایی است که در بخش هایی از آن، سرمای هوا میتواند استفاده از کلاس‌های فاقد گرمایش مناسب را دشوار کند. به‌همین دلیل، اولویت بندی مدارس بر اساس شرایط اقلیمی، میزان فرسودگی تجهیزات، تعداد دانش آموزان و سطح خطر احتمالی، موضوعی قابل توجه است.





انتظار می‌رود دستگاه‌های مسئول اعلام کنند که در برنامه بهسازی بیش از ۵۰۰ مدرسه، چه سهمی به مناطق سردسیر، روستاهای دورافتاده و مدارسی اختصاص یافته که بیشترین نیاز را به تعمیرات تأسیساتی دارند.





همچنین باید مشخص شود آیا برای خرابی احتمالی تجهیزات گرمایشی در طول زمستان، برنامه تعمیر فوری و تأمین قطعات وجود دارد یا خیر؛ زیرا عملکرد مناسب سیستم گرمایشی فقط به نصب اولیه محدود نمی‌شود و نگهداری و رسیدگی مستمر نیز اهمیت دارد.





مطالبه‌ای فراتر از اعلام آمار بهسازی مدارس، از تعمیر سقف و عایق کاری تا استانداردسازی سیستم‌های گرمایشی، اقدامی ضروری برای حفظ سلامت دانش آموزان و بهبود کیفیت محیط آموزشی است. با این حال، معیار اصلی ارزیابی این اقدامات، تعداد مدارس اعلام شده در گزارش‌های رسمی نیست؛ بلکه میزان پیشرفت واقعی پروژه‌ها و شرایطی است که دانش آموزان در کلاس درس تجربه می‌کنند.





اکنون انتظار می‌رود اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس و آموزش وپرورش چهارمحال وبختیاری با ارائه گزارشی تفکیکی، تعداد مدارس تکمیل شده، پروژه‌های باقیمانده، وضعیت سیستم‌های گرمایشی و زمانبندی پایان عملیات را مشخص کنند.





پرسش اصلی همچنان باقی است: از میان بیش از ۵۰۰ مدرسه ای که عملیات بهسازی آنها اعلام شده، چند مدرسه تا پیش از اوج گیری سرما به شرایط مطلوب میرسند و چه تضمینی وجود دارد که دانش آموزان زمستان امسال را در کلاس هایی ایمن و برخوردار از گرمایش مناسب سپری کنند؟





گزارش: مرضیه ضیایی