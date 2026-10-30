وحدت و مقاومت، رمز سربلندی ایران است

به گزارش خبرنگار تابناک در استان چهارمحال و بختیاری، حجت‌الاسلام والمسلمین «سیدابوالحسن فاطمی» نماینده ولی‌فقیه در استان چهارمحال و بختیاری، در خطبه‌های نماز جمعه این هفته شهرکرد با اشاره به تحولات اخیر منطقه، درماندگی آمریکا و سربلندی ایران، اظهار کرد: شرایط کنونی نشان می‌دهد آمریکا برای آغاز جنگ دوباره با تردید و بلاتکلیفی مواجه است و حتی متحدان اروپایی و منطقه‌ای این کشور نیز تمایلی به همراهی با چنین اقدامی ندارند.

متحدان آمریکا حاضر به همراهی در جنگ نیستند

وی با اشاره به مواضع برخی کشورهای اروپایی در قبال احتمال تکرار جنگ افزود: در نشست‌های برگزارشده، نمایندگان آلمان، انگلیس، فرانسه، ایتالیا و اسپانیا اعلام کرده‌اند که جنگ احتمالی آینده، جنگ اروپا نخواهد بود و در صورت تصمیم آمریکا برای آغاز درگیری جدید، در آن مشارکت نمی‌کنند.

نماینده ولی‌فقیه در استان چهارمحال و بختیاری، همچنین با اشاره به مواضع کشورهای منطقه گفت: بر اساس اخبار موثق، عربستان، عمان، قطر و امارات نیز به آمریکا اعلام کرده‌اند اجازه استفاده از خاک و پایگاه‌های خود برای حمله به ایران را نخواهند داد که این تحولات از نشانه‌های سربلندی ملت ایران است.

وی با بیان اینکه آمریکا در شرایط کنونی با مخالفت افکار عمومی داخلی خود نیز روبه‌روست، تصریح کرد: تهدیدها و اظهارات قلدرمآبانه این کشور را نباید نشانه قدرت دانست، بلکه این رفتارها بیانگر درماندگی و تلاش برای تأثیرگذاری بر اراده ملت ایران است.

حجت‌الاسلام والمسلمین فاطمی، با انتقاد از بازتاب برخی تهدیدهای آمریکا در نشریات داخلی خاطرنشان کرد: متأسفانه برخی نشریات نیز تحت تأثیر این فضاسازی‌ها قرار می‌گیرند، در حالی که ملت ایران باید با قدرت، اطمینان و سربلندی مسیر خود را ادامه دهد.

ترکیب شورای عالی امنیت ملی امیدبخش است

وی با اشاره به دیدار سردار سرلشکر رضایی با رهبر معظم انقلاب، ترکیب فعلی شورای عالی امنیت ملی را امیدبخش توصیف کرد و گفت: به این ترکیب امید و اعتماد داریم و در شرایط کنونی باید با حفظ وحدت و انسجام، پشتیبان مسیر مقاومت کشور باشیم.

امام جمعه شهرکرد با تأکید بر اینکه ملت ایران در شرایط کنونی در یک جبهه قرار دارد، افزود: استحکام، ایستادگی، همبستگی و اعتماد به مسئولان از ضرورت‌های عبور از شرایط فعلی است و این روحیه باید در جامعه و نیروهای مسلح تقویت شود.

زیبایی و جمال نیز از امتحانات الهی است

وی در بخش دیگری از خطبه‌های نماز جمعه با اشاره به ایام فاطمیه و برگزاری مراسم عزاداری، به موضوع حجاب، عفت و حیا پرداخت و در پاسخ به این شبهه که شکرگزاری نعمت زیبایی، نمایش آن است، یادآور شد: اصل قدردانی از نعمت‌های الهی درست است، اما قرار دادن زیبایی بانوان در معرض دید همگان می‌تواند پیامدهایی برای خانواده، امنیت و پاکی جامعه داشته باشد.

حجت‌الاسلام والمسلمین فاطمی، با بیان اینکه زیبایی نیز مانند ثروت از امتحانات الهی است، افزود: همان‌گونه که نمایش دائمی ثروت می‌تواند زمینه‌ساز حسادت، طمع و آسیب‌های اجتماعی شود، بهره‌گیری از زیبایی نیز باید در چارچوب مناسب خود باشد.

وی با اشاره به برخی روایات دینی درباره مسئولیت انسان در قبال نعمت‌های الهی خاطرنشان کرد: برخورداری از زیبایی نباید بهانه‌ای برای ارتکاب گناه باشد و انسان در برابر نعمت‌هایی که در اختیار دارد، مسئول است.

همکاری در کار خیر، نه گناه و تجاوز

امام جمعه شهرکرد با استناد به آیه شریفه «تعاونوا علی البر و التقوی و لا تعاونوا علی الاثم و العدوان» بر ضرورت همکاری اجتماعی در مسیر نیکی و تقوا تأکید کرد و گفت: جامعه اسلامی باید در کارهای نیک با یکدیگر همراه باشد و از همکاری در گناه و تجاوز از حدود الهی پرهیز کند.

وی آلوده کردن فضای جامعه به بی‌حجابی و برهنگی را مصداق همکاری در گناه دانست و از مردم خواست در مسیر حفظ ارزش‌های دینی و اخلاقی حرکت کنند.

حجت‌الاسلام والمسلمین فاطمی، همچنین مشارکت در طرح‌های نیکوکارانه از جمله دفاع از وطن، کمک به فقرا، بیماران و ایتام را از مصادیق همکاری در کار خیر برشمرد و با اشاره به گذرا بودن فرصت عمر و جوانی، بر ضرورت استفاده از این فرصت برای بندگی خداوند و عمل به دستورات الهی تأکید کرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، تقوای الهی و پرهیزگاری را والاترین توشه انسان دانست و گفت: بالاترین مرتبه تقوا، خداترسی و رعایت حلال و حرام الهی است.