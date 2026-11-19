گروه استان‌ها - خسارت بیش از ۱۲۰ میلیارد تومانی بارندگی‌ها به بخش کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری، بار دیگر موضوع حمایت از تولیدکنندگان آسیب‌دیده را به میان آورده است؛ اما هنوز مشخص نیست چه تعداد کشاورز خسارت‌دیده شناسایی شده‌اند، چه میزان از زیان‌ها جبران می‌شود و پرداخت غرامت‌ها چه زمانی آغاز خواهد شد.

بارش باران و خسارت گسترده به کشاورزان چهارمحال و بختیاری/ حمایت نباشد، تولید متوقف می‌شود!

به گزارش خبرنگار تابناک در استان چهارمحال و بختیاری ، بارندگی‌های اخیر بر اساس برآورد اولیه سازمان جهاد کشاورزی، بیش از ۱۲۰ میلیارد و ۶۹۸ میلیون تومان به بخش کشاورزی استان خسارت وارد کرده است؛ خسارتی که از مزارع و گلخانه‌ها تا قنوات، کانال‌های آبرسانی، استخرهای ذخیره آب و جاده‌های بین مزارع را دربر گرفته و اکنون پرسش اصلی این است که کشاورزان آسیب‌دیده چه زمانی و از چه مسیری خسارت خود را جبران خواهند کرد؟

سعید داودی‌نیا، معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری، ۲۱ آبان از برآورد اولیه ۱۲۰ میلیارد و ۶۹۸ میلیون تومانی خسارات ناشی از بارندگی‌های اخیر خبر داد و اعلام کرد که این رقم بر اساس گزارش‌های اولیه شهرستان‌ها محاسبه شده و هنوز آمار قطعی نیست.

بر اساس گزارش‌های دریافت‌شده، شهرستان‌های خانمیرزا، فرخشهر، اردل، بروجن، کیار، لردگان و شهرکرد از مناطق خسارت‌دیده هستند و بررسی‌های کارشناسی برای تعیین ابعاد نهایی خسارت ادامه دارد.

خسارت فقط به محصولات کشاورزی نیست

یکی از ابعاد مهم خسارت‌های اخیر، آسیب به زیرساخت‌هایی است که استمرار تولید کشاورزی به آن‌ها وابسته است. قنوات، کانال‌های آبرسانی، سربندها، تأسیسات و سامانه‌های آبیاری و استخرهای ذخیره آب از جمله بخش‌هایی هستند که در گزارش‌های اولیه به‌عنوان زیرساخت‌های آسیب‌دیده معرفی شده‌اند.

آسیب به این تأسیسات می‌تواند آثار خود را در فصل‌های بعدی نیز نشان دهد؛ زیرا اختلال در انتقال و ذخیره آب، دسترسی کشاورزان به منابع آبی را دشوار می‌کند و ممکن است هزینه‌های جدیدی برای بازسازی و ادامه فعالیت تولیدی به آن‌ها تحمیل کند.

در این میان، مشخص نیست چه میزان از خسارت ۱۲۰ میلیارد تومانی مربوط به زیرساخت‌های عمومی و چه میزان مربوط به دارایی‌ها و تجهیزات اختصاصی کشاورزان است. تفکیک این ارقام برای تعیین مسئولیت دستگاه‌های متولی و شیوه جبران خسارت اهمیت دارد.

جاده‌های بین مزارع؛ خسارتی که تولید را متوقف می‌کند

آسیب به جاده‌های بین مزارع نیز از دیگر موارد اعلام‌شده است. این مسیرها فقط راه دسترسی کشاورزان نیستند؛ انتقال نهاده‌ها، رفت‌وآمد ماشین‌آلات و حمل محصولات به بازار به وضعیت همین مسیرها وابسته است.

اگر راه‌های دسترسی به مزارع ترمیم نشوند، حتی در صورت سالم‌ماندن محصول نیز انتقال آن به مراکز عرضه می‌تواند با مشکل روبه‌رو شود.

سؤال اینجاست که چه تعداد از جاده‌های بین مزارع آسیب دیده‌اند، کدام مسیرها نیازمند بازسازی فوری هستند و مسئولیت تأمین اعتبار و اجرای عملیات ترمیم آن‌ها بر عهده کدام دستگاه است؟

برآورد اولیه با خسارت قطعی تفاوت دارد

سازمان جهاد کشاورزی اعلام کرده رقم ۱۲۰ میلیارد و ۶۹۸ میلیون تومان برآورد اولیه است و بررسی‌های میدانی، راستی‌آزمایی اطلاعات و تکمیل مستندات همچنان ادامه دارد.

این موضوع ضرورت انتشار آمار نهایی را بیشتر می‌کند. باید مشخص شود چه تعداد بهره‌بردار خسارت‌دیده شناسایی شده‌اند، میزان خسارت هر شهرستان چقدر است و چه سهمی از خسارت‌ها به محصولات، گلخانه‌ها، تأسیسات آبی و راه‌های دسترسی مربوط می‌شود.

همچنین لازم است روشن شود فرایند ثبت درخواست خسارت برای کشاورزان چگونه است و چه مدارکی برای بررسی پرونده‌ها نیاز دارند.

بیمه کشاورزی و تسهیلات جبرانی چه نقشی دارند؟

یکی از پرسش‌های مهم برای کشاورزان آسیب‌دیده، وضعیت حمایت‌های جبرانی است. آیا واحدهای تولیدی و اراضی خسارت‌دیده تحت پوشش بیمه کشاورزی قرار داشته‌اند؟ چه تعداد از پرونده‌ها قابلیت دریافت غرامت بیمه‌ای دارند و روند ارزیابی و پرداخت آن‌ها در چه مرحله‌ای است؟

برای بهره‌بردارانی که بیمه ندارند یا خسارت واردشده به دارایی‌های آن‌ها تحت پوشش بیمه قرار نمی‌گیرد، چه راهکار حمایتی در نظر گرفته شده است؟

همچنین باید مشخص شود آیا اعتباری برای بازسازی قنوات، کانال‌ها، سربندها و جاده‌های بین مزارع پیش‌بینی شده یا ترمیم این زیرساخت‌ها به تأمین اعتبارهای آینده موکول خواهد شد.





مطالبه کشاورزان؛ اعلام زمان جبران خسارت‌ها

خسارت‌های ناشی از بارندگی تنها به رقم اعلام‌شده محدود نمی‌شود؛ تأخیر در بازسازی زیرساخت‌ها و تعیین تکلیف غرامت‌ها می‌تواند هزینه‌های بیشتری به تولیدکنندگان تحمیل کند و فعالیت کشاورزی را در فصل‌های آینده تحت تأثیر قرار دهد.

انتظار می‌رود سازمان جهاد کشاورزی استان با همکاری مدیریت بحران، صندوق بیمه کشاورزی و دستگاه‌های مسئول، گزارش نهایی خسارت‌ها را به تفکیک شهرستان و نوع آسیب منتشر کند.

همچنین باید زمان‌بندی ارزیابی پرونده‌ها، پرداخت غرامت‌های بیمه‌ای، تأمین تسهیلات جبرانی و بازسازی زیرساخت‌های آسیب‌دیده مشخص شود.

۱۲۰ میلیارد و ۶۹۸ میلیون تومان، فعلاً برآورد اولیه خسارت است؛ اما برای کشاورزی که گلخانه، زمین زراعی، مسیر دسترسی یا تأسیسات آبی خود را از دست داده، مسئله اصلی عدد اعلام‌شده نیست. پرسش اصلی این است که چه زمانی خسارت او جبران می‌شود و آیا زیرساخت‌های آسیب‌دیده پیش از آغاز فصل تولید بعدی به وضعیت قابل استفاده بازمی‌گردند؟