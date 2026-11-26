گروه استان‌ها - معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری گیلان با اشاره به فشار جمعیت شناور بر مراکز درمانی استان، خواستار احداث بیمارستان تخصصی تروما در غرب گیلان برای کاهش زمان انتقال مصدومان حوادث جاده‌ای شد.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان گیلان «میر محمد غراوی» عصر پنجشنبه در نشست با اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، با تشریح چالش‌های حوزه سلامت استان، اظهار کرد: افزایش جمعیت شناور و حضور گسترده مسافران، به‌ویژه در روزهای پایانی هفته و تعطیلات، فشار مضاعفی بر مراکز درمانی گیلان وارد می‌کند و ضرورت توسعه ظرفیت‌های بیمارستانی را افزایش داده است.

وی با اشاره به تلفات ناشی از تصادفات جاده‌ای، افزود: کمبود زیرساخت‌های درمانی تخصصی و فاصله محل وقوع حوادث تا مراکز مجهز، از جمله عواملی است که می‌تواند روند رسیدگی به مصدومان را با تأخیر مواجه کند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری گیلان، تصریح کرد: در غرب گیلان و محورهای پرتردد این منطقه، کمبود بیمارستان مجهز برای رسیدگی به مصدومان حوادث جاده‌ای محسوس است و ترافیک سنگین روزهای تعطیل نیز انتقال آسیب‌دیدگان به مراکز درمانی رشت را زمان‌بر می‌کند.

معاون استاندار گیلان با تاکید بر ضرورت احداث بیمارستان تخصصی تروما در غرب استان، گفت: انتظار داریم کمیسیون بهداشت و درمان مجلس برای احداث، تجهیز و راه‌اندازی چنین مرکزی پیگیری‌های لازم را انجام دهد تا مصدومان حوادث رانندگی در کوتاه‌ترین زمان به خدمات درمانی حیاتی دسترسی پیدا کنند.

غراوی پایین بودن سرانه تخت بیمارستانی را از دیگر چالش‌های حوزه سلامت گیلان دانست و افزود: ظرفیت فعلی بیمارستان‌های استان حتی پاسخگوی کامل نیاز جمعیت ساکن نیست و افزایش جمعیت در ایام تعطیلات، فشار بیشتری بر مراکز درمانی وارد می‌کند.

وی با اشاره به پروژه‌های بیمارستانی استان بیان کرد: بیمارستان لاکان رشت به پیشرفت فیزیکی حدود ۹۰ تا ۹۳ درصد رسیده و بیمارستان شهید حسین‌پور لنگرود و بیمارستان تالش نیز از طرح‌های مهم درمانی هستند که در مراحل پایانی ساخت قرار دارند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری گیلان تأمین تجهیزات و آماده‌سازی این مراکز برای ارائه خدمات را ضروری برشمرد و خواستار تسریع وزارت بهداشت در تجهیز و راه‌اندازی بیمارستان‌های استان شد.

معاون استاندار گیلان، تاکید کرد: تأمین اعتبارات و تجهیزات مورد نیاز پروژه‌های بیمارستانی گیلان باید با همکاری کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، وزارت بهداشت و دستگاه‌های مسئول دنبال شود تا مردم استان و مسافران از ظرفیت‌های درمانی این مراکز بهره‌مند شوند.

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