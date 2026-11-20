گروه استان‌ها - نماینده مردم اراک در مجلس اعلام کرد که سالمندان و افراد دارای معلولیت باید بتوانند بدون دشواری‌های رفت‌وآمد، خدمات مورد نیاز خود را در منزل دریافت کنند، از این‌رو ضروری است خدمات تشخیصی و درمانی در کنار مراقبت‌های پرستاری توسعه یابد و با حمایت بیمه‌ها، دسترسی مردم به این خدمات تسهیل شود.

به گزارش خبرنگار تابناک از استان مرکزی ، «سیدمحمد جمالیان» نماینده مردم اراک و رئیس کمیته پرستاری کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی، با اشاره به افزایش جمعیت سالمند و تغییر نیازهای حوزه سلامت، بر ضرورت توسعه خدمات مراقبت و درمان در منزل تاکید و اظهار کرد: با تغییر ساختار جمعیتی کشور، نیازهای جامعه نیز دستخوش تغییر شده است، اما قوانین و شیوه‌های ارائه خدمات متناسب با این تحولات به‌روزرسانی نشده‌اند.

وی افزود: مراقبت‌های پرستاری در منزل طی سال‌های اخیر با تدوین آیین‌نامه از سوی وزارت بهداشت در کشور شکل گرفته و در حال ارائه است اما گسترش این خدمات و استقبال مردم، برخی ابهامات و خلاهای قانونی را آشکار کرده است که باید برای رفع آنها اقدام شود.

نماینده مردم اراک در مجلس، با اشاره به ضرورت تعیین متولی مشخص برای نظارت بر خدمات مراقبت در منزل تصریح کرد: در حال حاضر درباره مسئولیت نظارت بر این خدمات و مرجع رسیدگی به شکایت‌ها ابهاماتی وجود دارد. از سوی دیگر، شرکت‌هایی با عناوین مختلف در زمینه مراقبت از سالمندان فعالیت می‌کنند که برخی از آنها مجوزهای لازم را ندارند و همین مساله ضرورت ساماندهی و نظارت دقیق‌تر را افزایش می‌دهد.

شناسایی خلاهای قانونی در زمینه فعالیت مراکز مراقبت در منزل

وی با بیان اینکه خلاهای قانونی در این زمینه شناسایی شده است، خاطرنشان کرد: امیدواریم بتوانیم در مجلس دوازدهم با تدوین و تصویب قوانین لازم، چارچوب فعالیت مراکز مراقبت در منزل، نحوه نظارت بر آنها و مسئولیت دستگاه‌های مرتبط را مشخص کنیم.

جمالیان با تاکید بر اینکه نیاز جامعه به خدمات در منزل دیگر به مراقبت‌های پرستاری محدود نیست، ادامه داد: امروز مردم انتظار دارند خدمات تشخیصی نیز از طریق مراکز معتبر در منزل ارائه شود. بنابراین باید امکان انجام آزمایش‌های پزشکی، فیزیوتراپی، نوار قلب، نوار عصب و عضله و سایر خدمات مورد نیاز در محل زندگی بیماران فراهم شود.

چگونه می‌توان از بستری ماندن بخشی از بیماران در بیمارستان جلوگیری کرد؟

وی با اشاره به ضرورت پوشش بیمه‌ای این خدمات تصریح کرد: در این زمینه جلساتی با شرکت‌های بیمه برگزار شده اما تاکنون به دلیل ملاحظات و محدودیت‌های بودجه‌ای، موافقت لازم برای پوشش گسترده مراقبت در منزل حاصل نشده است، در حالی که برخی کارشناسان معتقدند با حمایت بیمه‌ها از این خدمات، می‌توان از بستری ماندن بخشی از بیماران در بیمارستان جلوگیری کرد و امکان دریافت خدمات پزشکی و پرستاری را در خانه و در کنار خانواده برای آنها فراهم آورد.

نماینده مردم اراک در مجلس، یادآور شد: توسعه مراقبت در منزل علاوه بر پاسخگویی به نیاز بیماران، می‌تواند شرایط مناسب‌تری برای افرادی که به خدمات مستمر نیاز دارند فراهم کند و فشار بر مراکز درمانی و بیمارستان‌ها را نیز کاهش دهد.

وی با تاکید بر لزوم هماهنگی دولت و مجلس برای به‌روزرسانی قوانین و گسترش خدمات سلامت گفت: به‌ویژه سالمندان و افراد دارای معلولیت باید بتوانند بدون دشواری‌های رفت‌وآمد، خدمات مورد نیاز خود را در منزل دریافت کنند از این رو، ضروری است خدمات تشخیصی و درمانی در کنار مراقبت‌های پرستاری توسعه یابد و با حمایت بیمه‌ها، دسترسی مردم به این خدمات تسهیل شود.