دستیار ارشد سابق پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا خواستار استعفای او شد و وزیر جنگ را به سوءمدیریت شدید پنتاگون در جنگ علیه ایران متهم کرد.



به گزارش تابناک، جو کاسپر، دستیار ارشد سابق پیت هگست وزیر جنگ آمریکا شامگاه دوشنبه در مصاحبه‌ای با نشریه پالتیکو عنوان کرد: «توانایی پیت برای موثر بودن محدود شده و خیلی زود دیگر هیچ توانایی برای موثر بودن نخواهد داشت. به همین دلیل و دلایل دیگر، وقت آن رسیده که پیت کنار بکشد.»

جو کاسپر که در سه ماه نخست دولت دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا رئیس دفتر هگست بود، در مصاحبه‌ای نزدیک به یک ساعت، عملکرد پیت هگست در مقام وزیر جنگ را مورد انتقاد قرار داد.

جنگ ایران یک فاجعه تمام‌عیار است



دستیار ارشد سابق وزیر جنگ آمریکا، تصمیم هگست برای برکناری فرماندهان ارشد نظامی همچنین فرماندهان ارشد سیاه‌پوست و زن را به‌شدت مورد حمله قرار داد و از وسواس او نسبت به تصویر عمومی‌اش و نحوه مدیریت جنگ علیه ایران انتقاد کرد؛ جنگی که آن را «یک فاجعه تمام‌عیار» توصیف نمود.

او همچنین گفت هیچ مدرکی وجود نداشته که چندین مقام پنتاگون که سال گذشته به اتهام افشای اطلاعات برای رسانه‌ها اخراج شدند، مطالبی را بدون مجوز در اختیار خبرنگاران قرار داده باشند.

دستیار ارشد سابق وزیر جنگ آمریکا تاکید کرد: «پیت در اداره وزارت جنگ، رفتاری ستیزه‌جویانه داشته است.»

دونالد ترامپ در بحبوحه گمانه‌زنی‌ها درباره جایگاه هگست در دولت، از جمله گمانه‌زنی‌های مقامات ارشد دولت و دیگر جمهوری‌خواهان، اعلام کرده بود که هگست را در مقام رئیس پنتاگون حفظ خواهد کرد.

بخشی از شکست‌های حزب جمهوری‌خواه در انتخابات میان‌دوره‌ای از سوی برخی تحلیلگران به جنگ علیه ایران نسبت داده شده است.

با این حال، گزارش‌ها حاکی است جایگاه هگست در دولت با ارتقای متحدش، استفن میلر به سمت رئیس دفتر کاخ سفید تقویت شده است.

از سوی دیگر، سناتور تام تیلیس، جمهوری‌خواه اهل کارولینای شمالی اخیرا در خاطراتش نوشته بود که رای تعیین‌کننده او برای تایید هگست، «بزرگ‌ترین پشیمانی در دوران حرفه‌ای‌خود» بوده است.

حتی جیمز کومر، نماینده جمهوری‌خواه اهل کنتاکی و از متحدان ترامپ چند هفته پیش گفته بود که «هیچ ایده‌ای» درباره راهبرد هگست در قبال ایران ندارد.

اگرچه وزیر جنگ آمریکا چندی پیش از استیضاح در مجلس نمایندگان جان سالم به در برد، اما ممکن است در کنگره بعدی، زمانی که دموکرات‌ها کنترل هر دو مجلس را به دست بگیرند، با تلاش دیگری برای استیضاح مواجه شود.

منبع: ایسنا