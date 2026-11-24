گروه استان‌ها - هفته نهم مسابقات اسب‌دوانی پاییزه کشور با حضور ۵۵ رأس اسب در یزد برگزار شد؛ رقابت‌هایی که در کنار جنبه ورزشی، بار دیگر ظرفیت این استان در پرورش اسب و میزبانی رویدادهای ملی سوارکاری را برجسته کرد.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان یزد ، هفته نهم مسابقات اسب‌دوانی پاییزه کشور عصر دوشنبه در مجموعه سوارکاری صفائیه یزد برگزار شد و چابک‌سواران در پنج دور رقابت، برای کسب عنوان قهرمانی و جوایز نقدی به میدان رفتند.

رقابت در پنج دور و معرفی اسب‌های برتر

در این دوره از مسابقات، ۵۵ رأس اسب در مسافت هزار و ۴۰۰ متر به رقابت پرداختند و در پایان، اسب‌های «جاست» ، «چاوان» ، «چاچاد» ، «زهیر» و «چاپلا» به ترتیب عنوان نخست دورهای پنج‌گانه را کسب کردند.

مجموع جوایز نقدی این رقابت‌ها ۱۵ میلیارد ریال بود که به صاحبان و مالکان اسب‌های برتر اختصاص یافت و در آیین پایانی نیز از قهرمانان با اهدای جام و جوایز نقدی تجلیل شد.

یزد؛ از پیشینه تاریخی تا ظرفیت اقتصادی پرورش اسب

اهمیت میزبانی چنین رقابت‌هایی در یزد، تنها به برگزاری یک رویداد ورزشی محدود نمی‌شود؛ این استان از خاستگاه‌های قدیمی پرورش اسب در کشور به شمار می‌رود و شواهد باستان‌شناسی، از جمله سنگ‌نگاره‌های کوه ارنان مهریز، پیشینه تاریخی ارتباط انسان با اسب در این منطقه را نشان می‌دهد.

بر اساس آمار اعلام‌شده، بیش از ۴۰۰ مرکز پرورش اسب با جمعیتی بالغ بر ۶ هزار و ۵۰۰ رأس و سرمایه‌گذاری بیش از ۲۰ هزار میلیارد ریال در استان فعالیت دارند؛ ظرفیتی که می‌تواند در کنار اشتغال‌زایی، زمینه توسعه گردشگری ورزشی و فعالیت‌های اقتصادی مرتبط با صنعت اسب را فراهم کند.

برگزاری سالانه دو دوره مسابقات اسب‌دوانی بهاره و پاییزه کشوری، جشنواره زیبایی اسب و رقابت‌های پرش با اسب نیز بخشی از برنامه‌های ورزشی این حوزه در یزد است.