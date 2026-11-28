گروه استان‌ها - استاندار لرستان با بیان اینکه میراث تاریخی، ریشه و هویت ماست و باید آن را برای نسل‌های آینده حفظ کنیم، بر ضرورت تسریع در اجرای پروژه‌های پیشران حوزه میراث‌فرهنگی گردشگری و صنایع دستی استان تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان لرستان ؛ در نشست «سید سعید شاهرخی» استاندار لرستان با سرپرست اداره‌کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان، اظهارکرد:حمایت از پروژه‌های پیشران حوزه میراث فرهنگی، تأمین و تخصیص اعتبارات مورد نیاز و ضرورت حفاظت حداکثری از آثار، محوطه‌ها و عرصه‌های تاریخی استان مورد تأکید قرار گرفت.

وی در این نشست با تأکید بر ضرورت صیانت از سرمایه‌های تاریخی و فرهنگی استان، میراث تاریخی را بخشی جدایی‌ناپذیر از هویت، ریشه و اصالت مردم لرستان دانست و بر ضرورت حفاظت مسئولانه از این سرمایه‌های ارزشمند برای انتقال به نسل‌های آینده تأکید کرد.

استاندار لرستان همچنین بر ضرورت اجرای پروژه‌ها با هدف «حفاظت حداکثری از آثار» و «کمترین میزان مداخله در حریم‌های میراثی» تأکید نمود تا ضمن بهره‌برداری از ظرفیت‌های موجود، اصالت و سلامت آثار تاریخی نیز به طور کامل حفظ گردد.

شاهرخی همچنین با تأکید بر اینکه توسعه و ثروت‌آفرینی باید در مسیر پاسداشت هویت تاریخی و فرهنگی استان قرار گیرد، خاطرنشان کرد: هیچ برنامه اقتصادی و عمرانی نباید به قیمت آسیب دیدن میراث ارزشمند تاریخی و فرهنگی استان تمام شود.

استاندار لرستان بر استفاده حداکثری از ظرفیت‌های بودجه‌ای از جمله ماده ۵۶، مولدسازی دارایی‌های مازاد، ردیف‌های متفرقه و اعتبارات ملی و استانی برای تأمین مالی پروژه‌ها تأکید کرد.

همچنین در راستای حمایت از روند اجرایی پروژه‌ها و جلوگیری از ایجاد وقفه در فعالیت‌های عمرانی و حفاظتی، موضوع توزیع منابع نقدی و تسریع در ابلاغ تخصیص اعتبارات پروژه‌های اداره‌کل میراث فرهنگی مورد توجه ویژه استاندار قرار گرفت تا زمینه لازم برای پیشبرد برنامه‌ها و تحقق اهداف تعیین‌شده فراهم شود.

در ادامه، موضوع تقویت زیرساخت‌های گردشگری، حمایت از ظرفیت‌های تاریخی و طبیعی استان و برنامه‌ریزی برای ارتقای خدمات‌رسانی به گردشگران نیز مطرح شد. همچنین برگزاری ستاد هماهنگی خدمات سفر استان و ضرورت تعامل و هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی برای میزبانی شایسته از مسافران و گردشگران نوروزی مورد تأکید قرار گرفت.

این نشست در راستای تقویت حمایت‌های مدیریتی و اعتباری از حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی و فراهم‌سازی زمینه حفاظت پایدار از سرمایه‌های تاریخی و فرهنگی لرستان برگزار شد.

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