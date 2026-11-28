گروه استان‌ها - یک واحد صنفی طلا فروشی در شهر بیرجند به اتهام گران فروشی در فروش طلا به تعزیرات حکومتی استان خراسان‌جنوبی معرفی شد.

استان ، در پی شکایت شهروندان و بررسی‌های تخصصی کارشناسان معاونت بازرسی تخلف واحد طلا فروشی به ارزش ریالی ۵ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان مشهود و پرونده تخلف برای سیر مراحل قانونی به تعزیرات حکومتی ارسال شد. به گزارش خبرنگار تابناک از خراسان‌جنوبی ، در پی شکایت شهروندان و بررسی‌های تخصصی کارشناسان معاونت بازرسی تخلف واحد طلا فروشی به ارزش ریالی ۵ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان مشهود و پرونده تخلف برای سیر مراحل قانونی به تعزیرات حکومتی ارسال شد.

گفتنی است، شهروندان در هنگام خرید طلا درخواست فاکتور رسمی با درج قیمت روز طلا بر اساس تابلو نرخ لحظه‌ای از واحد صنفی اقدام به خرید کنند و در صورت هر گونه مغایرت و اجحاف موضوع برای رسیدگی به سامانه ارتباطی ۱۲۴ منعکس و یا با طرح شکایت حضوری در معاونت بازرسی جهت ایفای حقوق خود اقدام کنند.