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تأکید وزیر دفاع بر راهبرد جدید بازدارندگی ایران

وزیر دفاع با تأکید بر ارتقای آمادگی رزمی هوشمندانه و تقویت توان دفاعی کشور، از پیگیری راهبرد پاسخ فوری، مؤثر و متناسب به هرگونه تهدید خبر داد.

کد خبر: 100000024تاریخ انتشار: 2232 بازدید

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به گزارش تابناک؛ مهرداد اخلاقی، وزیر دفاع در راستای اجرای قاطع تدابیر فرمانده کل قوا در دیدار فرماندهان ارشد نیروهای مسلح اعلام کرد: ارتقای آمادگی رزمی هوشمندانه و تحقق راهبرد پاسخ فوری، مؤثر و متناسب به هرگونه تهدید، در هر نقطه و بدون محدودیت جغرافیایی را با قاطعیت دنبال می‌کنیم.

شتاب‌بخشی به چرخه طراحی، تولید و تأمین تجهیزات و تسلیحات دفاعی، تقویت زیرساخت‌های صنعتی و فناورانه و ارتقای توان پشتیبانی از نیروهای مسلح، در کانون اقدامات ما قرار دارد.

هرگونه تعرض با پاسخ متناسب، قاطع و اثرگذار مواجه خواهد شد و دامنه، زمان و پیامدهای پاسخ دفاعی ایران را تهدیدکنندگان تعیین نخواهند کرد.

ایران در برابر تهدید، غافلگیر نخواهد شد؛ در برابر فشار، متوقف نخواهد ماند و در مسیر پیشرفت علمی و فناورانه، محدود به محاسبات و اراده دیگران نخواهد بود.

در پاسداری از امنیت، استقلال و تمامیت سرزمینی کشور، لحظه‌ای درنگ نخواهد کرد.

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برچسب ها

وزیر دفاعبازدارندگی ایرانپاسخ دفاعی ایران

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نظرات بینندگان

پیمان۱۴۰۵/۰۸/۱۰ ۱۸:۱۰

اینها تا توانمندی هسته ای به آن اضافه نشود آنطوریکه باید موثر نیست

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