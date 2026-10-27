اهداف ترکیه از پیوستن به توافق مکه

به گزارش تابناک به نقل از خبرگزاری آناتولی، لونت گومروکجو، معاون وزیر امور خارجه ترکیه عصر سه‌شنبه در کمیسیون امور خارجه پارلمان این کشور گفت: «توافق مکه نه تنها امتداد روابط دوستانه ویژه بین سه کشور است، بلکه ماحصل ملموس مالکیت منطقه‌ای است که منطقه ما به‌طور فزاینده‌ای به آن نیاز دارد.»

بنا بر این گزارش، معاون وزیر خارجه ترکیه با بیان اینکه توافق مکه را برای تصویب به کمیسیون و پارلمان ترکیه ارائه کرد، افزود: «این توافقنامه گامی اولیه برای ایجاد یک چارچوب امنیتی منطقه‌ای مبتنی بر همکاری و دفاع جمعی است و این سه کشور قصد دارند مسئولیت رسیدگی به چالش‌های منطقه‌ای را بر عهده بگیرند، نه اینکه منتظر راه‌حل‌هایی از خارج از منطقه باشند. این چارچوب نه تنها برای کمک به امنیت سه کشور امضاکننده، بلکه برای امنیت کل منطقه با تقویت گفت‌وگو و همکاری مبتنی بر اعتماد متقابل و ارتقای ثبات پایدار در نظر گرفته شده است.»

این مقام دیپلماتیک ترکیه خاطرنشان کرد که این توافقنامه در ۷ اوت در مکه توسط رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه، محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان سعودی و شهباز شریف، نخست‌وزیر پاکستان امضا شد.

او همچنین گفت که عربستان سعودی و پاکستان مراحل تصویب آن را در کشورهایشان تکمیل کرده و اطلاعیه‌های رسمی لازم را ارائه داده‌اند.

معاون وزیر خارجه ترکیه با تاکید بر اینکه توافق مکه «کاملا ماهیت دفاعی» دارد و هیچ کشوری را هدف قرار نمی‌دهد، افزود: «این توافق‌نامه برای همه کشورهای منطقه که به قوانین بین‌المللی از جمله اصول حاکمیت ملی و تمامیت ارضی، ممنوعیت استفاده از زور به جز در دفاع از خود، حل‌وفصل مسالمت‌آمیز اختلافات و عدم دخالت در امور داخلی احترام می‌گذارند، باز است. این توافق‌نامه به جای بلوک‌بندی در منطقه، ادغام را در نظر دارد و دیدگاهی فراگیر را به جای تفرقه‌افکنی در بر می‌گیرد.»

لونت گومروکجو در ادامه اظهاراتش تاکید کرد: «توافق مکه تقویت بازدارندگی جمعی، برگزاری مشورت‌های منظم در مورد مسائل امنیت بین‌المللی و بهبود قابلیت همکاری بین نیروهای مسلح کشورها از طریق تبادل پرسنل، برنامه‌های آموزشی مشترک و رزمایش‌های نظامی را در نظر دارد. این توافق‌نامه همچنین همکاری نزدیک‌تر در صنعت دفاعی، از جمله تولید مشترک و اشتراک‌گذاری فناوری، تلاش‌های مشترک قوی‌تر ضد تروریسم و ​​پشتیبانی لجستیکی بین طرفین در اجرای توافق‌نامه را فراهم می‌کند.»

او در پایان افزود: «توافق مکه نه جایگزین تعهدات ترکیه تحت ائتلاف‌ها و توافق‌نامه‌های موجود آن می‌شود و نه آنها را تضعیف می‌کند. همچنین انتظار می‌رود این ابتکارعمل با مشارکت در امنیت و ثبات در خاورمیانه بزرگ و حمایت از امنیت اروپا با توجه به ماهیت به هم پیوسته دو منطقه، مشارکت ترکیه در بسترهای چندجانبه به ویژه ناتو را تکمیل کند.»