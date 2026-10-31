به گزارش تابناک؛ محمد البخیتی، عضو دفتر سیاسی جنبش انصارالله در گفت‌وگو با پایگاه خبری «تلگراف مصر» اعلام کرد: یمن از میانجیگری مصر استقبال و از اینکه قاهره میزبان مذاکرات مستقیم برای پایان دادن به درگیری‌ها باشد، حمایت می‌کند.

استقبال انصارالله از میانجیگری مصر برای پایان جنگ یمن

وی همچنین با استقبال از ابتکار الازهر، تاکید کرد که صنعا از هرگونه تلاش صادقانه مصر برای پایان دادن به جنگ، کاهش رنج مردم و هموار کردن مسیر دستیابی به صلحی پایدار و فراگیر حمایت می‌کند.

تأکید صنعا بر صلح راهبردی با عربستان

عضو دفتر سیاسی انصارالله با بیان اینکه صلح با عربستان یک گزینه راهبردی برای این یمن است، از ادامه کانال‌های ارتباطی میان صنعا و ریاض نیز استقبال کرد.

این اظهارات در شرایطی مطرح می‌شود که پس از اظهارات عبدالفتاح السیسی، رئیس‌جمهور مصر درباره آمادگی قاهره برای اعزام نیروهایی با مأموریت دفاعی به‌منظور مشارکت در دفاع از عربستان، پرسش‌هایی درباره امکان ازسرگیری روند دیپلماتیک برای حل بحران یمن مطرح شده است.

منبع: ایسنا