شرط جنجالی اسپانیا برای جام جهانی ۲۰۳۰

رهبر مخالفان دولت اسپانیا تهدید کرده در صورت واگذاری میزبانی فینال جام جهانی ۲۰۳۰ به مراکش، این کشور باید از میزبانی مسابقات انصراف دهد.

به گزارش تابناک؛ آلبرتو نونیس فیخو، رهبر حزب مخالف دولت اسپانیا، با اظهاراتی درباره میزبانی جام جهانی ۲۰۳۰ جنجال گسترده‌ای به پا کرد و گفت: اگر فیفا حق میزبانی فینال این رقابت‌ها را به مراکش بدهد، اسپانیا باید از میزبانی این مسابقات انصراف دهد.

قرار است جام جهانی ۲۰۳۰ به میزبانی مشترک مراکش، اسپانیا و پرتغال برگزار شود.

فیفا هنوز ورزشگاه میزبان فینال جام جهانی ۲۰۳۰ را اعلام نکرده و رقابت میان مراکش و اسپانیا برای میزبانی این مسابقه ادامه دارد.

با این حال، فوزی لقجع، رئیس فدراسیون فوتبال مراکش، در سپتامبر گذشته تأکید کرد که ورزشگاه حسن دوم، که هم‌اکنون در حال ساخت است و هزینه احداث آن حدود یک میلیارد دلار برآورد می‌شود، میزبان فینال جام جهانی ۲۰۳۰ خواهد بود.

اسپانیا در دوره قبل جام جهانی یعنی ۲۰۲۶ قهرمانی این مسابقات را کسب کرد.

حالا فیخو، رهبر حزب مخالف دولت اسپانیا و یکی از نامزدهای نخست‌وزیری این کشور، در گفت‌وگو با برنامه تلویزیونی «ال‌چیرینگیتو» اسپانیا گفت: «فینال جام جهانی باید در اسپانیا برگزار شود و اگر چنین اتفاقی نیفتد، از نظر من اسپانیا نباید در سازمان‌دهی این جام جهانی مشارکت کند.»

وقتی از او پرسیده شد که آیا در صورت رسیدن به قدرت، برای خارج‌کردن اسپانیا از میزبانی مسابقات اقدام خواهد کرد، پاسخ داد: «بله، پاسخ من مثبت است.»

منبع: فارس