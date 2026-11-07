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مطالبه شهروندان برای ساماندهی وضعیت نان

صف‌های طولانی و کاهش سهمیه آرد؛ دغدغه مردم خاش

گروه استان‌ها - صف‌های طولانی مقابل برخی نانوایی‌های خاش و کاهش سهمیه آرد روستایی و عشایری، به یکی از مطالبات معیشتی مردم این شهرستان تبدیل شده است.

کد خبر: 4200343تاریخ انتشار: 45 بازدید۰

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به گزارش خبرنگار تابناک در استان سیستان و بلوچستان، شماری از شهروندان خاش نسبت به وضعیت دسترسی به نان، طولانی شدن صف‌ها و کاهش سهمیه آرد برخی مناطق روستایی و عشایری گلایه کرده‌اند.

بر اساس اظهارات مطرح‌شده، کاهش سهمیه آرد روستایی و عشایری از ابتدای سال جاری مشکلاتی را برای برخی خانوارها ایجاد کرده و موضوع برای پیگیری در سطح دستگاه‌های مسئول استان نیز مطرح شده است.

«علیرضا شهرکی» از شهروندان خاش نیز بر ضرورت افزایش گشت‌های نظارتی بر نانوایی‌ها و نحوه توزیع نان یارانه‌ای تأکید کرده است.

مطالبه اصلی شهروندان، نظارت مؤثر بر توزیع آرد، جلوگیری از ایجاد صف‌های طولانی و تأمین سهمیه متناسب با نیاز مناطق روستایی و عشایری است.

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