||13:21
آرشیونظرسنجیپیوندهافناورتکاکوشاتنیمروز
En/فا
Englishالعربيةفارسی
تابناک
TABNAK PROFESSIONAL NEWS SITE
آخرین خبرضرب‌الاجل یک‌ماهه برای ایمن‌سازی محور زابل ـ زاهدان
42بازدید
۰

رئیس مبارزه با جرائم جنایی پلیس آگاهی فراجا خبر داد

انهدام باند ۷ نفره سارقان مسلح در سیستان و بلوچستان

گروه استان‌ها - باند ۷ نفره‌ای که اعضای آن با پوشش مأموران انتظامی وارد منازل شهروندان می‌شدند و اقدام به سرقت مسلحانه می‌کردند، در سیستان و بلوچستان شناسایی و منهدم شد.

کد خبر: 100000698تاریخ انتشار: 42 بازدید۰

۲۱۷۴۶۷۹۲_۱۰۷

به گزارش خبرنگار تابناک در استان سیستان و بلوچستان، سردار «احمد سعیدیان» رئیس مبارزه با جرائم جنایی پلیس آگاهی فراجا گفت: در پی شکایت تعدادی از شهروندان مبنی بر ورود افراد مسلح با پوشش و لباس مأموران انتظامی به منازل و سرقت طلا و دیگر اموال، رسیدگی ویژه به پرونده در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: کارآگاهان با اقدامات اطلاعاتی و تحقیقات تخصصی موفق به شناسایی و دستگیری ۷ عضو این باند شدند.

«سعیدیان» ادامه داد: متهمان تاکنون به ۱۲ فقره سرقت مسلحانه از منازل و محورهای مواصلاتی اعتراف کرده‌اند که در برخی از این سرقت‌ها به خودروها تیراندازی و تعدادی از ساکنان منازل نیز مورد ضرب‌وجرح قرار گرفته‌اند.

وی گفت: بخش عمده اموال سرقت‌شده شناسایی و به مالباختگان بازگردانده شده و تحقیقات برای شناسایی سایر مالباختگان و روشن شدن ابعاد دیگر پرونده ادامه دارد.

Googleافزودن تابناک به منابع ترجیحی گوگل

تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

اشتراک گذاری

لینک کوتاه

گزارش خطای خبر

اگر اشتباهی در این خبر دیدید، به تحریریه اطلاع دهید.

نظر شما

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.