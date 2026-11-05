انهدام باند ۷ نفره سارقان مسلح در سیستان و بلوچستان

گروه استان‌ها - باند ۷ نفره‌ای که اعضای آن با پوشش مأموران انتظامی وارد منازل شهروندان می‌شدند و اقدام به سرقت مسلحانه می‌کردند، در سیستان و بلوچستان شناسایی و منهدم شد.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان سیستان و بلوچستان، سردار «احمد سعیدیان» رئیس مبارزه با جرائم جنایی پلیس آگاهی فراجا گفت: در پی شکایت تعدادی از شهروندان مبنی بر ورود افراد مسلح با پوشش و لباس مأموران انتظامی به منازل و سرقت طلا و دیگر اموال، رسیدگی ویژه به پرونده در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: کارآگاهان با اقدامات اطلاعاتی و تحقیقات تخصصی موفق به شناسایی و دستگیری ۷ عضو این باند شدند.

«سعیدیان» ادامه داد: متهمان تاکنون به ۱۲ فقره سرقت مسلحانه از منازل و محورهای مواصلاتی اعتراف کرده‌اند که در برخی از این سرقت‌ها به خودروها تیراندازی و تعدادی از ساکنان منازل نیز مورد ضرب‌وجرح قرار گرفته‌اند.

وی گفت: بخش عمده اموال سرقت‌شده شناسایی و به مالباختگان بازگردانده شده و تحقیقات برای شناسایی سایر مالباختگان و روشن شدن ابعاد دیگر پرونده ادامه دارد.