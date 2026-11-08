گروه استان‌ها - پیکر سه شهید گمنام دوران دفاع مقدس امروز وارد زاهدان می‌شود و برنامه‌های استقبال و حضور این شهدا در نقاط مختلف سیستان و بلوچستان آغاز خواهد شد.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان سیستان و بلوچستان، بر اساس برنامه اعلام‌شده، مراسم استقبال از پیکر سه شهید گمنام امروز در فرودگاه بین‌المللی زاهدان برگزار می‌شود.

پیکر این شهدا از ۱۷ تا ۲۲ آبان‌ماه در برنامه‌های فرهنگی و تجمعات مردمی نقاط مختلف استان حضور خواهد داشت.

بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، آیین تشییع و بدرقه نهایی همزمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) برگزار می‌شود.

پیکر این سه شهید پس از پایان برنامه‌های پیش‌بینی‌شده در شهرستان‌های زاهدان و سراوان به خاک سپرده خواهد شد.