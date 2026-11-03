شهادت مأمور پلیس آگاهی در سراوان

گروه استان‌ها - یکی از مأموران پلیس آگاهی شهرستان سراوان صبح امروز در پی حمله مسلحانه هنگام خروج از منزل هدف تیراندازی قرار گرفت و بر اثر اصابت گلوله به شهادت رسید.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان سیستان و بلوچستان، مرکز اطلاع‌رسانی پلیس استان اعلام کرد: ستوان‌سوم «حجت وفاکرده» از کارکنان پلیس آگاهی شهرستان سراوان، صبح امروز هنگام خروج از منزل با حمله افراد مسلح مواجه شد.

بر اساس اعلام پلیس، مهاجمان به سمت این مأمور انتظامی تیراندازی کردند و «وفاکرده» بر اثر اصابت گلوله و شدت جراحات جان خود را از دست داد.

پس از وقوع این حادثه، بررسی‌های انتظامی و امنیتی برای شناسایی عاملان حمله و مشخص شدن جزئیات بیشتر آن آغاز شد.

نیروهای انتظامی و امنیتی نیز اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی برای شناسایی و دستگیری افراد مسلح دخیل در این حادثه را در دستور کار قرار داده‌اند.

تاکنون جزئیات بیشتری درباره تعداد مهاجمان، هویت آنان و نحوه فرار از محل حادثه به‌صورت رسمی اعلام نشده است.