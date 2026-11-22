در جریان بیش از ۲۴ هزار بازرسی
ضبط ۲۱ تن فرآورده خام دامی غیربهداشتی در سیستان و بلوچستان
گروه استانها - در جریان بیش از ۲۴ هزار بازرسی از مراکز عرضه فرآوردههای خام دامی در سیستان و بلوچستان، یکهزار و ۲۲۸ مورد تخلف و موارد غیربهداشتی شناسایی و ۲۱ تن فرآورده خام دامی ضبط شد.
به گزارش خبرنگار تابناک در استان سیستان و بلوچستان، «داریوش سرگزی» سرپرست ادارهکل دامپزشکی استان گفت: بازرسیهای بهداشتی از مراکز عرضه فرآوردههای خام دامی با هدف بررسی شرایط نگهداری و عرضه گوشت، رعایت زنجیره سرد و سلامت محصولات انجام شده است.
وی افزود: در نتیجه این بازرسیها، ۲۱ تن فرآورده خام دامی ضبط و ۱۹ تن محصول غیرقابل مصرف نیز معدوم شده است.
«سرگزی» ادامه داد: کارشناسان دامپزشکی در این مدت ۱۲۴ مورد نمونهبرداری انجام دادهاند و ۷۶ مورد تخلف نیز برای رسیدگی قانونی به مراجع قضایی ارجاع شده است.
وی از شهروندان خواست فرآوردههای خام دامی را از مراکز مجاز و تحت نظارت تهیه کنند و موارد مشکوک به تخلف بهداشتی را گزارش دهند.
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