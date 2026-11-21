برای تقویت خدمات درمانی در جنوب استان
۱۲ پزشک متخصص به مجموعه درمانی راسک اضافه میشوند
گروه استانها - معاون دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر از اختصاص ۱۲ پزشک متخصص جدید به مجموعه درمانی شهرستان مرزی راسک خبر داد؛ اقدامی که با هدف افزایش دسترسی مردم به خدمات تخصصی و کاهش مراجعه بیماران به سایر شهرستانها انجام میشود.
به گزارش خبرنگار تابناک در استان سیستان و بلوچستان، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر اعلام کرد: تقویت کادر تخصصی بیمارستان ولایت راسک در دستور کار قرار گرفته و ۱۲ پزشک متخصص جدید به مجموعه درمانی این شهرستان اضافه خواهند شد.
وی با اشاره به نیاز مردم منطقه به خدمات تخصصی افزود: افزایش تعداد پزشکان متخصص میتواند بخشی از مراجعه بیماران راسک به مراکز درمانی سایر شهرستانها را کاهش دهد.
در جریان بررسی وضعیت بیمارستان ولایت راسک، مسائل و نیازهای کادر درمان و پزشکان متخصص این مرکز نیز مورد بررسی قرار گرفته و پیگیری برای توسعه ظرفیتهای درمانی بیمارستان در دستور کار دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر قرار دارد.
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