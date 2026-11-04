گروه استان‌ها - دادستان عمومی و انقلاب زابل با توجه به تداوم حوادث رانندگی در محور زابل ـ زاهدان، برای رفع نواقص ایمنی و اجرای اقدامات ضروری در بخش‌های حادثه‌خیز این مسیر مهلت یک‌ماهه تعیین کرد.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان سیستان و بلوچستان، وضعیت ایمنی محور زابل ـ زاهدان و نقاط حادثه‌خیز این مسیر در پی وقوع سوانح متعدد رانندگی مورد بررسی قرار گرفته است.

بر اساس تصمیم اتخاذشده، دستگاه‌های مسئول موظف شده‌اند اقدامات لازم برای رفع نواقص ایمنی مسیر را در مهلت تعیین‌شده انجام دهند.

احداث کنارگذر در بزرگراه زابل ـ زاهدان در حدفاصل بیمارستان امیرالمؤمنین(ع) تا محدوده واحدهای مرغداری و همچنین محدوده تقاطع روستای محمدآباد هراتی تا دادسرای زابل از جمله موضوعاتی است که برای افزایش ایمنی این محور مورد تأکید قرار گرفته است.

محور زابل ـ زاهدان طی سال‌های اخیر شاهد حوادث متعدد رانندگی بوده و ایمن‌سازی ورودی‌های زابل و نقاط پرحادثه این مسیر از مطالبات شهروندان منطقه سیستان است.