دلیل شعله آتش در پالایشگاه تهران چیست؟

به گزارش تابناک؛ شعله و دود دیده شده از جنوب تهران مرتبط با پالایشگاه تهران است.

شعله شگل‌گرفته هم به دلیل افزایش فلرسوزی است.طبق اطلاعات اولیه، قطعی برق ناگهانی به توقف فعالیت پالایشگاه و سپس افزایش فلرسوزی منتهی شده است.

مسئولان پالایشگاه پیگیر دلیل قطعی برق هستند.

اطلاعیه پالایشگاه تهران دقایقی پیش پالایشگاه تهران اطلاعیه در این باره منتشر کرد که به شرح ذیل است: صبح روز یکشنبه در پی مشاهده دود غلیظ از فلر پالایشگاه نفت تهران، روابط‌عمومی این پالایشگاه اعلام کرد به دلیل بروز مشکلات برقی، فنی و در راستای رعایت دستورالعمل‌های ایمنی و پایداری عملیات، سیستم‌های فلر پالایشگاه در وضعیت عملیاتی قرار گرفته است.

دود مشاهده‌شده نیز مربوط به همین فرآیند ایمنی و خروج اضطراری گازها است و هیچگونه حریقی در واحدهای پالایشگاهی رخ نداده است.

گفتنی است شرایط توسط تیم‌های عملیاتی تحت کنترل می‌باشد و فرآیند در حال نرمال سازی است هیچگونه مشکلی در فرآیند تولید سوخت مستمر ایجاد نشده است.

فعال‌شدن فلر در چنین شرایطی کاملاً طبیعی و بخشی از مکانیزم‌های استاندارد ایمنی صنایع پالایشی نفت است.

منبع: فارس