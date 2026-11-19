به گزارش خبرنگار تابناک در استان همدان ، سیب زمینی یکی از محصولات کشاورزی استراتژیک محسوب می‌شود که در تامین سبد خوراک خانوار نقش به‌سزایی دارد. این محصول سالانه بیش از ۸۰۰ هزار تن در استان همدان تولید می‌شود که ۳۰۰ هزار تن در فصل بهار و بخش اعظم آن در فصل پاییز برداشت و به بازار عرضه می‌شود.

طی چند ماه گذشته افزایش قیمت این محصول به نارضایتی مردم انجامیده است و خانواده‌های کم درآمد در تامین خوراک خانوار دچار تنگنا شده‌اند. قیمت سیب‌زمینی در همدان که قطب تولید کننده آن است به بالای ۱۰۰ تا ۱۲۰ هزار تومان به ازای هر کیلوگرم افزایش یافته که برداشت پاییزه و عرضه آن به بازار نیز به کاهش قیمت منجر نشده است.

شهروندان انتظار دارند مسئولان با جدیت بیشتری قیمت اقلام خوراکی و کالاهای اساسی را کنترل کنند و از هرگونه کم فروشی، گران فروشی و احتکار کالا به منظور افزایش قیمت‌ها جلوگیری و با متخلفان برخورد قاطع انجام دهند.

پیش‌بینی تولید ۵۰۰ هزار تن سیب زمینی پاییزه در همدان

«حسین مردانی» معاون توسعه بازرگانی و صنایع سازمان جهاد کشاورزی استان همدان، از آغاز برداشت سیب زمینی پاییزه در استان خبر داد و گفت: پیش بینی می‌شود امسال ۵۰۰ هزار تن سیب زمینی پاییزه در استان تولید شود.

وی با اشاره به کاهش قیمت سیب‌زمینی در روزهای اخیر تاکید کرد: در حال حاضر قیمت این محصول در سر مزرعه، بسته به رقم، کیفیت و نوع بسته‌بندی، ۴۵ تا ۵۰ هزار تومان و در سردخانه‌ها ۵۰ تا ۵۵ هزار تومان است.

معاون توسعه بازرگانی و صنایع سازمان جهاد کشاورزی استان همدان، افزود: سیب‌زمینی درجه یک در میدان میوه و تره‌بار با قیمت ۶۵ تا ۷۰ هزار تومان عرضه می‌شود که با توجه به کاهش قیمت در مزرعه، انتظار می‌رود قیمت در میدان بار نیز متناسب با آن کاهش یابد.

مشکلی برای تأمین سیب‌زمینی مورد نیاز بازار وجود ندارد!

وی اضافه کرد: با ورود سیب‌زمینی طرح استمرار از استان‌های گرمسیری به بازار و همچنین ذخیره‌سازی استراتژیک این محصول تا پایان سال، پیش‌بینی می‌شود در تأمین سیب‌زمینی مورد نیاز بازار با مشکل خاصی مواجه نباشیم.

مردانی از تشدید نظارت بر انبارهای ذخیره‌سازی سیب‌زمینی در شهرستان‌های تولیدکننده خبر داد و یادآور شد: بازرسان سازمان به‌صورت مستمر از انبارها بازدید می‌کنند تا اطلاعات مربوط به موجودی محصولات را در سامانه جامع انبارها ثبت کنند و ضمن رصد دقیق میزان ذخایر، کشاورزان نیز برای ثبت قانونی انبارهای خود راهنمایی شوند.

وی همچنین تأکید کرد: ثبت انبارها در سامانه جامع انبارها ضروری است و کشاورزان باید اطلاعات انبار و موجودی محصولات خود را ثبت کنند تا از بروز مشکلات قانونی و برخوردهای احتمالی ناشی از ثبت‌نشدن انبارها جلوگیری شود.