گروه استان‌ها - نماینده مردم تویسرکان در مجلس با انتقاد از تداوم تورم و ناکافی بودن افزایش حقوق‌ها متناسب با رشد هزینه‌های زندگی، گفت: دولت در وهله نخست باید با اقدامات اساسی و مؤثر به مهار تورم بپردازد و در کنار آن، افزایش حقوق کارمندان، کارگران و بازنشستگان را به‌گونه‌ای پیش‌بینی کند که دست‌کم قدرت خرید آنها هر سال کاهش پیدا نکند.

به گزارش خبرنگار تابناک از استان همدان ، «محمدمهدی مفتح» نماینده مردم تویسرکان و عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، با اشاره به موضوع افزایش حقوق در بودجه سالانه و مباحث پیرامونی آن، اظهار کرد: ما چه در ملاقات‌هایی که با مردم در تهران داریم و چه در حوزه انتخابیه؛ به‌طور مستمر با موضوع گرانی و تورم حاکم بر اقتصاد کشور مواجه هستیم؛ متأسفانه سالیان طولانی است که با تورم دست‌وپنجه نرم می‌کنیم و دولت نیز اقدام قابل توجه و مؤثری برای رفع و مهار آن انجام نداده است.

وی افزود: از این جهت، واقعاً نسبت به عملکرد دولت گلایه داریم و انتظار می‌رود برای مهار تورم، یک اقدام اساسی، مهم، مؤثر و ملموس انجام دهد؛ چراکه چندین دهه است با تورم‌های بالا مواجه هستیم و این مساله به یکی از مشکلات مستمر اقتصاد کشور تبدیل شده است.

نماینده مردم تویسرکان در مجلس، با اشاره به ضرورت تناسب حقوق و دستمزد با هزینه‌های زندگی، تاکید کرد: از یک سو، کارمند دولت یا بخش خصوصی، توانایی‌های جسمی، فکری، تخصص، تحصیلات و مهارت خود را در اختیار محل کار قرار می‌دهد و بر اساس این توانمندی‌ها فعالیت می‌کند؛ از سوی دیگر، وظیفه کارفرماست که متناسب با میزان تحصیلات، کارایی، سوابق و سایر شاخص‌های مرتبط، حقوقی پرداخت کند که بتواند زندگی فرد را به نحو مناسبی تأمین کند.

افزایش عددی حقوق به معنای افزایش قدرت خرید نیست

وی با بیان اینکه افزایش‌های سالانه حقوق نتوانسته است قدرت خرید حقوق‌بگیران را حفظ کند، تصریح کرد: با توجه به تورمی که در کشور وجود دارد و حقوق‌هایی که دولت هر سال در بودجه پیش‌بینی می‌کند، همچنین افزایش حقوق و دستمزد کارگران که در قانون کار تعیین می‌شود و از این روند تأثیر می‌پذیرد، باید گفت این افزایش‌ها در عمل پاسخگوی هزینه‌های زندگی نیست.

مفتح ادامه داد: نتیجه این وضعیت آن است که کارمند و کارگر ما هر سال با وجود دریافت حقوق بیشتر، قدرت خرید کمتری پیدا می‌کنند؛ در حالی که انتظار می‌رود توان خرید مردم هر سال تقویت شود. درست است که رقم حقوق افزایش پیدا می‌کند، اما افزایش عددی حقوق به معنای افزایش قدرت خرید نیست و آنچه باید در تعیین میزان افزایش حقوق مورد توجه قرار گیرد، حفظ و تقویت قدرت خرید مردم است.

وی با تأکید بر اینکه کنترل تورم از وظایف اصلی دولت است، یادآور شد: بانک مرکزی باید طلایه‌دار و پیشرو در موضوع مهار تورم باشد و دولت نیز در این زمینه اقدامات لازم را انجام دهد. مجلس هم آمادگی دارد هر کمکی که برای تحقق این هدف لازم باشد، انجام دهد.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، با اشاره به تأثیر نرخ تورم بر تعیین میزان افزایش حقوق‌ها، تاکید کرد: تورم یکی از شاخص‌های تعیین افزایش حقوق است و دولت در این زمینه نقش تعیین‌کننده‌ای دارد. در زمان بررسی بودجه نیز مجلس به این موضوع توجه می‌کند. از سوی دیگر، افزایش حقوق کارگران نیز در چارچوب قانون کار تعیین می‌شود و از شرایط اقتصادی و میزان تورم تأثیر می‌پذیرد؛ با این حال، آنچه در عمل مشاهده می‌شود این است که افزایش حقوق‌ها تناسبی با رشد تورم ندارد و به همین دلیل، قدرت خرید کارگران و کارمندان هر سال کاهش پیدا می‌کند.

افزایش حقوق باید دست‌کم قدرت خرید را حفظ کند

وی با بیان اینکه دولت باید برای این وضعیت تدبیری اساسی بیندیشد، خاطرنشان کرد: در وهله نخست، طی سال‌های گذشته شاهد اقدام مؤثر و ریشه‌ای برای کنترل تورم نبوده‌ایم و دولت باید در این زمینه برنامه‌ای جدی داشته باشد. در کنار آن نیز لازم است افزایش حقوق‌ها متناسب با تورم موجود در جامعه انجام شود.

مفتح همچنین گفت: حداقل انتظار این است که اگر امکان افزایش واقعی قدرت خرید کارمندان و کارگران وجود ندارد، اجازه ندهیم قدرت خرید آنها هر سال ضعیف‌تر و کمتر شود. متأسفانه در شرایط فعلی، با وجود افزایش اسمی حقوق‌ها، قدرت خرید این اقشار روند کاهشی دارد و این وضعیت شکل مناسبی ندارد.