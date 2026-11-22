به گزارش تابناک؛ شرکت ردیابی نفتکش‌ها، تانکر ترکرز، گزارش منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی درباره حرکت یک نفتکش ایرانی با نام «خط‌شکن» به‌سمت دریای عمان برای شکستن محاصره دریایی آمریکا را رد کرد.

این شرکت در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که چنین نفتکشی اساسا وجود ندارد، اطلاعات ارسالی از طریق سامانه شناسایی خودکار کشتی‌ها نادرست است و تصاویر ماهواره‌ای نیز حرکت چنین شناوری را تایید نمی‌کند.