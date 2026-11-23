دو سلبریتی مشهور باهم ازدواج کردند + عکس
مایلی سایرس، خواننده و بازیگر مشهور آمریکایی، با مکس موراندو، موسیقیدان و نوازنده گروه Liily ، ازدواج کرد.
به گزارش تابناک، مایلی سایرس، خواننده و بازیگر مشهور آمریکایی، با مکس موراندو، موسیقیدان و نوازنده گروه Liily ، ازدواج کرد. این زوج روز شنبه ۲۱ نوامبر ۲۰۲۶ در مراسمی خصوصی در کالیفرنیا و در جمع اعضای خانواده و دوستان نزدیکشان زندگی مشترک خود را آغاز کردند.
مراسم ازدواج این زوج در محوطه باغ و کنار استخر برگزار شد. فضای مراسم با گلهای سفید، بهویژه رزهای سفید، و شمعآرایی تزئین شده بود و عروس و داماد زیر طاقی پوشیده از گلهای سفید به یکدیگر بله گفتند.
مایلی سایرس برای این مراسم لباس عروس سفید ساتن با آستینهای بلند، یقه بسته انتخاب کرده بود که دنباله بلندی داشت. او موهایش را به شکل جمعشده آرایش کرده بود و بدون تور عروس در مراسم حاضر شد. مکس موراندو نیز کتوشلوار مشکی رسمی پوشیده بود. جالب اینکه مهمانان مراسم هم طبق کد پوشش تعیینشده، لباسهای مشکی به تن داشتند.
تصاویر منتشرشده از مراسم، لحظههای احساسی مایلی هنگام خواندن سوگند ازدواج را نیز نشان میدهد؛ او هنگام شنیدن صحبتهای همسرش اشک ریخت و با دستمالی اشکهایش را پاک کرد.
مایلی سایرس و مکس موراندو نخستین بار در سال ۲۰۲۱ و از طریق یک قرار آشنایی که دوستان مشترکشان ترتیب داده بودند، با یکدیگر آشنا شدند. خبر نامزدی آنها نیز در دسامبر ۲۰۲۵ منتشر شد.
منبع: برترینها
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
نظرات بینندگان
دنیا که به ما خیری نداد، امیدوارم این 2 اندازه همه ماها حس خوشبختی رو بچشن و جای ما زندگی کنن.
برو تلاش کن و افکارتو مثبت کن و من و تو و اینترنشنال و اینستاگرام نبین اون وقت خیردنیا رو هم می بینی
خوبه ایشالله که خوشبخت بشن. فرتی هم طلاق نگیرن
پوشش و آرایش عروسهای اونا خیلی معمولی تر و مناسبتر از عروسهای ماست!
اینقدری که هنرپیشه های ما ادا در میارن اینا در نمیارن
پوشش این خانم که الزامی هم برای این کار ندارد خیلی مناسب تر ، باوقارتر و شایسته تر از برخی سلبریتی های داخلی در موقعیت مشابه است
خداوكيلي عروسي اونها با ايراني ها مقايسه كنيد فضاي باز و اب و استخر و چند نفر نزديكان و تمام
حالا ايراني ها ببين چه ميكنند
بهترین کار کردند
چه خبر مهمی!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
دیدگاه خود را بنویسید
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.