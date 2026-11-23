مایلی سایرس، خواننده و بازیگر مشهور آمریکایی، با مکس موراندو، موسیقی‌دان و نوازنده گروه Liily ، ازدواج کرد.



به گزارش تابناک، مایلی سایرس، خواننده و بازیگر مشهور آمریکایی، با مکس موراندو، موسیقی‌دان و نوازنده گروه Liily ، ازدواج کرد. این زوج روز شنبه ۲۱ نوامبر ۲۰۲۶ در مراسمی خصوصی در کالیفرنیا و در جمع اعضای خانواده و دوستان نزدیکشان زندگی مشترک خود را آغاز کردند.

مراسم ازدواج این زوج در محوطه باغ و کنار استخر برگزار شد. فضای مراسم با گل‌های سفید، به‌ویژه رزهای سفید، و شمع‌آرایی تزئین شده بود و عروس و داماد زیر طاقی پوشیده از گل‌های سفید به یکدیگر بله گفتند.

مایلی سایرس برای این مراسم لباس عروس سفید ساتن با آستین‌های بلند، یقه بسته انتخاب کرده بود که دنباله بلندی داشت. او موهایش را به شکل جمع‌شده آرایش کرده بود و بدون تور عروس در مراسم حاضر شد. مکس موراندو نیز کت‌وشلوار مشکی رسمی پوشیده بود. جالب اینکه مهمانان مراسم هم طبق کد پوشش تعیین‌شده، لباس‌های مشکی به تن داشتند.

تصاویر منتشرشده از مراسم، لحظه‌های احساسی مایلی هنگام خواندن سوگند ازدواج را نیز نشان می‌دهد؛ او هنگام شنیدن صحبت‌های همسرش اشک ریخت و با دستمالی اشک‌هایش را پاک کرد.

مایلی سایرس و مکس موراندو نخستین بار در سال ۲۰۲۱ و از طریق یک قرار آشنایی که دوستان مشترکشان ترتیب داده بودند، با یکدیگر آشنا شدند. خبر نامزدی آن‌ها نیز در دسامبر ۲۰۲۵ منتشر شد.

منبع: برترین‌ها