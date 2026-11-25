به گزارش خبرنگار تابناک در استان بوشهر ، «امیر برومند» مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان بوشهر، با اشاره به روند اجرای طرح ویژه بهسازی و نوسازی مسکن روستایی اظهار کرد: از مجموع ۳ هزار و ۱۹۵ سهمیه اختصاص‌یافته به استان، تاکنون برای ۲ هزار و ۷۵ واحد پرونده تشکیل و به بانک‌های عامل ارسال شده است.

وی افزود: فرآیند پرداخت تسهیلات به متقاضیان در بانک‌ها در حال انجام است و بنیاد مسکن تلاش می‌کند با رفع موانع بانکی و تسریع در تکمیل پرونده‌ها، زمینه بهره‌مندی بیشتر واجدان شرایط از این تسهیلات را فراهم کند.

مدیرکل بنیاد مسکن استان بوشهر نوسازی واحدهای روستایی را عاملی برای افزایش ایمنی ساختمان‌ها، ارتقای کیفیت زندگی و ماندگاری جمعیت در روستاها دانست.