گروه استان‌ها - هم‌زمان با افزایش موارد ابتلا به بیماری‌های تنفسی در لرستان و آغاز زودتر موج آنفلوآنزا نسبت به سال گذشته، آمارهای بهداشتی از مثبت‌شدن بیش از یک‌پنجم نمونه‌های بررسی‌شده حکایت دارد؛ وضعیتی که ضرورت رعایت جدی‌تر پروتکل‌های بهداشتی در مدارس، محیط‌های عمومی و خانواده‌ها را دوچندان کرده است.





بر اساس اعلام رئیس مرکز بهداشت شهرستان خرم‌آباد، از مجموع ۸۰۸ نمونه گرفته‌شده در سطح استان، تاکنون ۱۷۱ نمونه به‌صورت قطعی از نظر ابتلا به بیماری مورد بررسی، مثبت گزارش شده است؛ آماری که از افزایش موارد ابتلا در روزهای اخیر حکایت دارد.





از سوی دیگر، معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی لرستان نیز با اشاره به وضعیت نمونه‌های بیماران بستری اعلام کرده است که میزان مثبت‌شدن نمونه‌های آنفلوآنزا در استان تا ۲۳ آبان به ۲۱.۸ درصد رسیده و لرستان در شمار ۱۴ استانی قرار گرفته که درصد موارد مثبت آنفلوآنزا در بیماران بستری آن‌ها بالاتر از میانگین کشوری است.





نکته قابل تأمل در این آمارها، زمان آغاز موج بیماری است؛ به گفته کوشکی، موج آنفلوآنزا در سال جاری زودتر از سال گذشته آغاز شده و در مقطع زمانی مشابه سال قبل، میزان موارد مثبت به سطح فعلی نرسیده بود. این موضوع نشان می‌دهد که نظام مراقبت بهداشتی، مدارس و خانواده‌ها باید با حساسیت بیشتری وضعیت بیماری‌های تنفسی را دنبال کنند.





البته باید توجه داشت که آمار مثبت‌شدن نمونه‌های بیماران بستری، بیانگر وضعیت مبتلایان در این گروه است و لزوماً نماینده میزان شیوع بیماری در کل جمعیت استان نیست. همچنین آمار ۱۷۱ نمونه مثبت از مجموع ۸۰۸ نمونه و نرخ ۲۱.۸ درصدی اعلام‌شده از سوی معاون بهداشت، به دلیل تفاوت در جامعه آماری و احتمال تفاوت در بازه زمانی نمونه‌گیری، نباید بدون توضیح در یک شاخص واحد ادغام شوند.





کرونا همچنان در کنار آنفلوآنزا





در کنار افزایش موارد آنفلوآنزا، مواردی از ابتلا به کرونا نیز در میان بیماران بستری شناسایی شده است؛ هرچند به گفته معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی لرستان، میزان موارد مثبت کرونا در مقایسه با آنفلوآنزا به‌مراتب کمتر است.





هر دو بیماری از طریق قطرات تنفسی قابلیت انتقال دارند و حضور در محیط‌های شلوغ و سربسته، به‌ویژه مکان‌هایی که تهویه مناسبی ندارند، می‌تواند احتمال انتقال را افزایش دهد. تجربه دوران کرونا نیز نشان داد که رعایت اقداماتی مانند استفاده از ماسک و رعایت بهداشت فردی می‌تواند در کاهش گردش ویروس‌های تنفسی مؤثر باشد.





رئیس مرکز بهداشت خرم‌آباد استفاده از ماسک در مکان‌های شلوغ و محیط‌های آموزشی را یکی از راهکارهای مؤثر پیشگیری دانسته و بر شست‌وشوی صحیح دست‌ها به مدت حداقل ۲۰ ثانیه تأکید کرده است.





مدارس؛ حلقه مهم در کنترل زنجیره انتقال





با توجه به افزایش موارد ابتلا در میان دانش‌آموزان، مدارس یکی از مهم‌ترین محیط‌هایی هستند که رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی در آن‌ها می‌تواند از گسترش بیماری جلوگیری کند.





معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی لرستان با تأکید بر ضرورت همکاری خانواده‌ها و مراکز آموزشی اعلام کرده است دانش‌آموزانی که در روزهای نخست بیماری با علائم شدید تنفسی مواجه می‌شوند، بهتر است دو تا سه روز در منزل استراحت کنند تا ضمن کمک به روند بهبودی، احتمال انتقال بیماری به سایر دانش‌آموزان و معلمان کاهش یابد.





در همین حال، رئیس مرکز بهداشت خرم‌آباد توصیه کرده است والدین در صورت مشاهده علائم بیماری در فرزندان خود، دانش‌آموز را حداقل پنج روز در منزل نگه دارند.





درباره احتمال تعطیلی مدارس نیز معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی لرستان تأکید کرده است که این تصمیم تابع دستورالعمل‌های مشخص بوده و بر اساس تعداد موارد ابتلا و علائم دانش‌آموزان در کلاس‌های درس اتخاذ می‌شود؛ بنابراین تعطیلی مدارس تصمیمی موردی و مبتنی بر ارزیابی شرایط بهداشتی است.





موضوع تهویه کلاس‌ها نیز از دیگر نکات مورد تأکید مسئولان حوزه سلامت است. بر این اساس، کلاس‌های درس باید از تهویه مناسب برخوردار باشند و در محیط‌هایی که سیستم تهویه مطلوب وجود ندارد، معلمان لازم است هر نیم‌ساعت حدود پنج دقیقه پنجره‌ها را باز کنند تا جریان هوای تازه برقرار شود.





واکسن آنفلوآنزا؛ اولویت با گروه‌های پرخطر





توزیع واکسن آنفلوآنزا نیز یکی از موضوعات مطرح‌شده در اظهارات مسئولان بهداشتی استان است. به گفته معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی لرستان، بخشی از واکسن‌های آنفلوآنزا از سوی وزارت بهداشت در اختیار دانشگاه‌های علوم پزشکی قرار می‌گیرد و بر اساس گروه‌های هدف توزیع می‌شود.





شاغلان بخش مراقبت‌های ویژه، اورژانس و سایر بخش‌های درمانی که در معرض خطر بیشتری قرار دارند، از جمله دریافت‌کنندگان این واکسن هستند. همچنین بخشی از سهمیه به بیماران دارای بیماری‌های صعب‌العلاج و گروه‌های تحت پوشش بهزیستی اختصاص می‌یابد.





این واکسن‌ها برای گروه‌های هدف به‌صورت رایگان توزیع می‌شوند؛ در مقابل، واکسن‌هایی که شهروندان به‌صورت آزاد از داروخانه‌ها تهیه می‌کنند، از مسیر تأمین و توزیع مربوط به سازمان غذا و دارو عرضه می‌شوند.





در این میان، سالمندان، زنان باردار، افراد دارای بیماری‌های زمینه‌ای و خانواده‌هایی که کودکان خردسال دارند، باید در مواجهه با افراد مبتلا به بیماری‌های تنفسی احتیاط بیشتری داشته باشند.





آنتی‌بیوتیک؛ درمان آنفلوآنزا نیست





یکی دیگر از نکات مهم در مدیریت بیماری‌های تنفسی، پرهیز از مصرف خودسرانه دارو به‌ویژه آنتی‌بیوتیک‌ها است.





مسئولان بهداشتی لرستان تأکید دارند که آنفلوآنزا یک بیماری ویروسی است و آنتی‌بیوتیک‌ها تأثیری بر درمان عامل ویروسی آن ندارند. مصرف این داروها تنها در شرایطی ضرورت پیدا می‌کند که پزشک تشخیص دهد عفونت باکتریایی نیز به بیماری اضافه شده است.





استراحت کافی، مصرف مایعات فراوان و درمان علامتی، بخش مهمی از مراقبت‌های مورد نیاز بیماران مبتلا به آنفلوآنزا و بسیاری از عفونت‌های ویروسی تنفسی را تشکیل می‌دهد.





ضرورت مراقبت پیش از رسیدن موج بیماری به اوج





افزایش موارد ابتلا، شروع زودهنگام موج آنفلوآنزا و قرار گرفتن لرستان در میان استان‌های دارای نرخ مثبت بالاتر از میانگین کشور، مجموعه‌ای از نشانه‌هایی است که ضرورت توجه جدی‌تر به پیشگیری را یادآوری می‌کند.





در چنین شرایطی، صرف اعلام آمار ابتلا و توصیه‌های عمومی کافی نیست؛ آموزش مستمر در مدارس، تأمین واکسن برای گروه‌های هدف، نظارت بر وضعیت بهداشتی محیط‌های آموزشی، اطلاع‌رسانی شفاف درباره روند بیماری و همکاری خانواده‌ها باید به‌صورت هم‌زمان دنبال شود.





آنفلوآنزا اگرچه بیماری فصلی شناخته‌شده‌ای است، اما برای گروه‌های آسیب‌پذیر می‌تواند عوارض جدی به همراه داشته باشد. استفاده از ماسک در محیط‌های شلوغ، تهویه مناسب کلاس‌ها و فضاهای بسته، شست‌وشوی منظم دست‌ها و ماندن دانش‌آموزان بیمار در منزل، اقداماتی ساده اما مؤثر برای جلوگیری از گسترش بیماری است؛ اقداماتی که اجرای آن‌ها می‌تواند از تحمیل هزینه‌های بیشتر به خانواده‌ها و نظام سلامت استان جلوگیری کند.





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به گزارش خبرنگار تابناک در استان؛ با آغاز فصل سرما، شیوع بیماری‌های ویروسی تنفسی از جمله آنفلوآنزا در نقاط مختلف کشور افزایش یافته و لرستان نیز از این روند مستثنا نیست. در روزهای اخیر، افزایش موارد ابتلا به‌ویژه در میان دانش‌آموزان، توجه مسئولان حوزه سلامت را به ضرورت پیشگیری و کنترل زنجیره انتقال بیماری جلب کرده است.