سیدعباس عراقچی با اشاره به ادامه رایزنی‌ها با میانجی‌های قطری درباره طرح دو روزه تنگه هرمز اعلام کرد که هنوز نتیجه قطعی حاصل نشده و سرنوشت این طرح به پاسخ طرف مقابل به پرسش‌های ایران بستگی دارد.

به گزارش تابناک؛ سیدعباس عراقچی در حاشیه جلسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با اشاره به تداوم رایزنی‌ها با میانجی‌های قطری درباره طرح دو روزه تنگه هرمز، گفت: رایزنی‌ها در حال انجام است اما هنوز به نتیجه قطعی نرسیده‌ایم چرا که این نتیجه به پاسخ‌هایی بستگی دارد که طرف مقابل به پرسش‌های ما می‌دهد.

وی با اشاره به سفر هیأتی از ایران به قطر اظهار کرد: این سفر در سطح معاون وزیر امور خارجه انجام شد و هدف آن ادامه رایزنی‌ها با میانجی‌های قطری بود که طی هفته‌های گذشته نیز در تهران حضور داشتند.

وی با بیان اینکه اساساً در این سفر برنامه‌ای برای مذاکره با طرف آمریکایی تدارک دیده نشده بود، گفت: در حال حاضر، رایزنی‌ها درباره طرح دو روزه با میانجی‌های مذاکرات ادامه داشته و در مسیر اجراست اما هنوز به نتیجه قطعی نرسیده‌ایم و دستیابی به نتیجه به پاسخ هایی بستگی دارد که طرف مقابل به پرسش‌های ما می دهد.

عراقچی یادآور شد: ما تلاش خود را در این مسیر انجام می‌دهیم و امیدواریم عقلانیت در طرف مقابل وجود داشته باشد تا دیپلماسی را به مسیرهای دیگر ترجیح دهد.

وی با تأکید بر آمادگی ایران برای همه سناریوها خاطرنشان کرد: دستورات فرمانده معظم کل قوا خطاب به فرماندهان ارشد نظامی، اراده جمهوری اسلامی ایران را به‌روشنی نشان داد. نیروهای مسلح ما نیز مأموریت کاملاً مشخصی دارند و با بهره‌گیری از تجربیات دو جنگ گذشته، بسیار قوی‌تر از قبل هستند.

وزیر امور خارجه کشورمان تأکید کرد: ایران همچنان به صورت همزمان آماده دفاع و دیپلماسی است و اینکه آمریکایی‌ها چه مسیری را انتخاب کنند، به عقلانیت آنها بستگی دارد.

منبع: خانه ملت