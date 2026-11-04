بامزه ترین ویدیو از تظاهرات فرانسه را ببینید

اجراکنندگان با بلیت ۵ میلیونی، اهالی تئاتر نیستند! اکبر زنجانپور، هنرمند پیشکسوت تئاتر و سینما به جریان اجرای نمایش‌های پرهزینه در سال‌های اخیر ک…

واکنش مردم به تصاویر تاریخی از رهبر انقلاب واکنش مردم به تصاویر تاریخی از رهبر انقلاب در تجمعات شبانه را می‌بینید و می‌شنوید.

تصاویر لحظات پس از حمله بمباران گیشای تهران