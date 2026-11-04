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کد خبر: 100000616 795 بازدید تاریخ انتشار:

نبض خبر

بامزه ترین ویدیو از تظاهرات فرانسه را ببینید

ویدیویی از تظاهرات فرانسه وایرال شده که یک معترض در پاریس تلاش می‌کند با پنهان شدن درون یک جعبه مقواییِ مخصوص اسباب‌کشی، بی‌سروصدا از کنار پلیس ضدشورش عبور کند.


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برچسب‌ها:ویدیونبض خبرتظاهرات فرانسهاعتراضات فرانسه

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