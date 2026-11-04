بامزه ترین ویدیو از تظاهرات فرانسه را ببینید

کپی پیوندچاپ0 دیدگاه795 بازدید ثبتشدهفیلم صفحه نخست›فیلم›حوادث فیلم<<حوادث فیلم کد خبر: 100000616 | 795 بازدید | تاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ ۱۸:۳۹ | 4 November 2026 نبض خبربامزه ترین ویدیو از تظاهرات فرانسه را ببینید ویدیویی از تظاهرات فرانسه وایرال شده که یک معترض در پاریس تلاش میکند با پنهان شدن درون یک جعبه مقواییِ مخصوص اسبابکشی، بیسروصدا از کنار پلیس ضدشورش عبور کند. تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید افزودن تابناک به منابع ترجیحی گوگل https://tabnak.ir/fa/news/100000616/ گزارش خطا پسندها: 0 اشتراک گذاری برچسبها:ویدیونبض خبرتظاهرات فرانسهاعتراضات فرانسه مطالب مرتبطتحریک دونالد ترامپ برای حمله به ایران با استفاده از این دیوارنگارهتاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۱۳تصاویر لحظات پس از حمله بمباران گیشای تهرانتاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۱۳اعلام علت سانسور تصاویر جان کری و جواد ظریفتاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۱۳لحظات احساسی ادای احترام به حمید علیدوستیتاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۱۳تصاویر سینه زنی شیعیان پاریس زیر برج ایفلتاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ویدیویی از حمید علیدوستی و ترانه علیدوستی که میلیونی شدتاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۱۲حرفهای جنجالی نوید محمدزاده: در جنگ پارتی کردیم!تاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۱۲جمله معنادار ترانه علیدوستی در وداع با پدرشتاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۱۲ترانه علیدوستی زیر تابوت حمید علیدوستیتاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۱۲روایت علی دایی از اخاذی با نام اوتاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۱۲سخنان جنجالی یک زن در تجمعات شبانه درباره هالووین و 18 و 19 دیتاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۱۱تصاویر سوپرانقلابی که نفوذی از آب درآمد و دستگیر شدتاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۱۱خاطره پیمان معادی از اولین و دومین دیدارش با حمید علیدوستیتاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۱۱اعترافات جاسوس موساد در صنایع موشکی و پهپادیتاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۱۰آخرین حرفهای حمید علیدوستی مقابل دوربینتاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۱۰در بحث اطلاعاتی ما خوردیم، بد هم خوردیم و هیچکس هم پاسخگو نیستتاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۱۰پوشش عجیب بازیگر هالیوودی در هالووینتاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۱۰وقتی ابی ایران بود، کسی او را نمیشناختتاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۰۸تصاویر فروش اشیای هخامنشی توسط ایرانیها کف نیویورک!تاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۰۷کارشکنی احمدی نژاد و جلیلی در توافق هستهای لاریجانیتاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۰۶روش غیرمنتظره وزیر کابینه نتانیاهو برای گدایی رایتاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۰۵تصاویر انبیسی نیوز از اوضاع عجیب اعترضات پاریستاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۰۴لحظات توسل به اسلحه در تظاهرات فرانسهتاریخ انتشار: ۱۴۰۵/۰۸/۰۴ گزارش خطای خبراگر اشتباهی در این خبر دیدید، به تحریریه اطلاع دهید. نوع مشکل: اشتباه نگارشی اشتباه محتوایی مشکل تصویر یا ویدئو سایر موارد توضیح: نام شما (اختیاری): ایمیل (اختیاری): ارسال گزارشبستن دیدگاهها (0) هنوز دیدگاهی منتشر نشده است. دیدگاه خود را بنویسید نام (اختیاری): ایمیل: دیدگاه: در پاسخ به لغو پاسخ ارسال برای بررسی
دیدگاهها (0)
هنوز دیدگاهی منتشر نشده است.
دیدگاه خود را بنویسید