به گزارش تابناک؛ فاطمه مهاجرانی در نشست خبری با تاکید بر اینکه با عزت، صلح را دنبال می‌کنیم و در دفاع ذره‌ای کوتاه نخواهیم آمد، تصریح کرد: بدیهی است برای حفظ منافع ملی‌مان به دنبال این هستیم با عزت بتوانیم موضوع صلح را دنبال کنیم.

وی یادآور شد: تأکید می‌کنم هر زمان کوچک‌ترین تعدی به خاک عزیز ایران شود، قوای مسلح کشورمان با قدرت دفاع خواهند کرد و همان‌طور که قبلا هم نشان دادیم، در دفاع حتماً ذره‌ای کوتاه نخواهیم آمد.

رئیس‌جمهوری تأکید دارد وضعیت نه جنگ و نه صلح، خوب نیست

سخنگوی دولت با اشاره به دیدار چهارجانبه ایران، ترکیه، پاکستان و عربستان ادامه داد: سالیان سال درباره امنیت درون‌زا منطقه‌ای صحبت کرده بودیم و این نشست نشان داد چگونه می‌توانیم در این مسیر حرکت کنیم. رئیس‌جمهوری در این دیدار و در سفر به روسیه تأکید دارد وضعیت نه جنگ و نه صلح برای ما خوب نیست و چیزی که تضمین‌کننده منافع ملی ماست، باید مبنا باشد. در این موقعیت بیشترین آسیب را اقتصاد کشور و بعد مردم ضعیف می‌بینند.

وی تاکید کرد: هر زمان کوچکترین تعرضی علیه خاک ایران صورت بگیرد، نیروهای مسلح ضربه‌ای از دفاع کوتاه نخواهند آمد.

باید داده‌های درستی داشته باشیم تا ببینیم یارانه را به چه کسی بدهیم

مهاجرانی در بخش دیگری از این نشست خبری با بیان اینکه عدالت با شعار نیست با اقدام است، گفت: باید داده‌های درستی داشته باشیم تا ببینیم یارانه را به چه کسی بدهیم و مالیات را از چه کسی بگیریم. می‌خواهیم عدالتی که رئیس‌جمهوری دنبال آن است، محقق کنیم.

سخنگوی دولت درباره آغاز سرشماری ثبتی‌مبنا، یادآور شد: در سالهای گذشته سرشماری دستی انجام می‌شد و در آخرین دوره با تبلت به در خانه مردم رفتند. این بار با استفاده از زیرساخت‌های فناورانه و با استفاده از داده‌مبنا و ثبتی‌مبنا این اقدام انجام خواهد شد. از موضوعات مهم سیاست گذاری، حکمرانی داده محور است و باید داده‌های تمیز برای آن داشته باشیم. جمع آوری داده در حال انجام است.

وی گفت: امیدواریم پایگاه ملی مکانی مبتنی بر کد پستی و موضوع کاداستر یا زمین عدالت را محقق کنیم. عدالت با اقدام است و برای تصمیم‌گیری درست باید داده درستی داشته باشیم تا به درستی یارانه را تخصیص دهیم و به درستی مالیات اخذ شود.

می‌خواهیم از درمان‌محوری به سلامت‌محوری حرکت کنیم

سخنگوی دولت با اشاره به تاکیدات رئیس‌جمهوری در شورای عالی سلامت برای سلامت مردم، گفت: دریافت بیش از حد یا کمتر کالری و فقدان تحرک مردم از مواردی است که دولت مکلف است زیرساخت لازم برای رفع آن را فراهم کند. پنج سند ملی در این حیطه تصویب شد تا از درمان‌محوری به سلامت‌محوری حرکت کنیم.

حجم واکسن مورد نیاز تا سال ۱۴۰۷ تامین شده است

مهاجرانی تاکید کرد: در جنگ هستیم اما حجم واکسن مورد نیاز تا سال ۱۴۰۷ تامین شده است که جای قدردانی از فرزندان برومند این سرزمین دارد. باوجود حمله‌ای که به انستیتو پاستور و «توفیق دارو» شد اما فرزندان ایران، سلامت فرزندان آینده را برایمان تضمین کردند. مسیرها دشوار شده اما متوقف نشده است.

اوراق گواهی نفت قابل ارائه به پیمانکاران منتشر می‌شود

وی با تاکید بر اینکه برخلاف یاوه‌گویی مقامات آمریکا، اقتصاد ایران پابرجاست و سرمایه‌گذاری در حوزه زیرساختی به‌خوبی انجام می‌شود، گفت: به زودی اوراق گواهی نفت قابل ارائه به پیمانکاران منتشر می‌شود. در حوزه ساخت شریان حیاتی ارتباطی و کریدوری فعال هستیم و از راه‌های آن اوراق گواهی نفت است که صادر می‌شود.

سخنگوی دولت ادامه داد: شرکت ملی نفت مکلف است نفت خام را به خریداران تحویل دهد. دولت تا سفف ۱۰۰ همت مواد اولیه برای تحویل دستگاه‌های اجرایی جهت تحرک‌بخشی عمرانی به‌ویژه به بخش راه را در دستور دارد.

مهاجرانی با بیان اینکه تامین کریدور شمال به جنوب و شرق به غرب اعم از جاده‌ای و ریلی در دستور کار است، اظهار کرد: وزیر راه و شهرسازی این امر را دنبال می‌کند. امیدواریم شاهد گشایش در این زمینه طی دو سال آینده باشیم.

فشار اقتصادی و تحریم‌ها و محاصره، سفره گروه چشم‌گیری از مردم را کوچک کرد

وی در پاسخ به پرسشی درباره افزایش ۵۰ درصدی نرخ کالابرگ برای حدود ۳۵ میلیون نفر و اینکه آیا شاخصی برای احراز اثر حمایتی این میزان کالابرگ وجود دارد، اظهار کرد: از موضوعاتی که دولت خود را مکلف به حل آن می‌داند، معیشت مردم است. بالاتر از آن دولت به رفاه مردم فکر می کند. در اثر افزایش قیمت ناشی از جنگ، فشار اقتصادی و تحریم‌ها و محاصره، سفره گروه چشم‌گیری از مردم کوچک شده است. دولت در راستای تحقق عدالت دو اقدام دارد؛ نخست طبق قانون تعدادی از افراد باید از شمول دریافت یارانه‌های این‌چنینی حذف شوند و به آسیب‌پذیرترها این عدد اضافه شود.

آبان و آذر گذشته میزان مصرف برنج و گوشت قرمز خانواده‌ها کاهش یافته بود

سخنگوی دولت ادامه داد: برای جمع آوری داده‌ها سازمان امور مالیاتی کمک کرده است و مشخصا این امر کار مشترک بین سازمان برنامه و وزارت کار است. این افزایش با خوداظهاری و اعلام دستگاه‌های حمایتی بهزیستی و کمیته امداد انجام شد. با خوداظهاری مرحله به مرحله برای افراد پیامک می‌رود و داده‌ها بررسی می‌شود. طبق آمار وقتی برای دوماه این مبلغ پرداخت می‌شود، ۹۰ درصد خریدها در ماه اول انجام می‌شود. در آبان و آذر گذشته شاهد بودیم میزان مصرف برنج و گوشت قرمز خانواده‌ها کاهش یافته بود و در پی آن مردم ۶۰۰ کیلو افت دریافت کالری داشتند. امیدواریم این امر بتواند آن کمبود را جبران کند.

در مرز ایران و پاکستان باز و تردد جریان دارد

مهاجرانی در پاسخ به پرسشی مبنی بر بازگشایی مرز ایران و پاکستان، تصریح کرد: بیشترین حجم واردات و صادرات و مراودات ما از طریق مرزهای دریایی بود، لذا زیرساخت مرزهای زمینی ما به اندازه کافی جواب این میزان مراجعه را نمی‌داد، مشخصا گمرک وظیفه پیدا کرد زیرساخت‌های لازم را با همراهی ستاد گذر ایجاد کند. این اثر محاصره‌ است که قلدرمآبانه بر راه‌های دریایی و زمینی فشار آوردند اما با پیگیری دیپلماتیک مرز باز و تردد در جریان است. هر زمان لازم باشد دولت پاکستان همراهی دارد.

برای همه سناریوها آمادگی کامل داریم

وی در پاسخ به پرسشی درباره احتمال تشدید تنش‌ها و حمله نظامی علیه ایران، گفت: دخالت بیگانگان در امور داخلی کشورها مسبوق به سابقه است و شاهد بودیم چطور با دخالت خود جان‌های عزیز زیادی را از ما گرفتند و دل ما را داغدار کردند، خاطرات تلخی را از این موضوع به دل داریم. طبیعی است از هیچ تلاشی فروگذار نکنند و تلاش مذبوحانه دارند تا ایران را دچار دست‌انداز کنند، در روز اول جنگ رمضان دیدیم چطور به میناب و لامرد حمله کردند. از قبل می‌دانستیم همینقدر سبوعیت دارند. دولت و سایر نهادها در آمادگی کامل هستند و می‌دانیم با حفظ وحدت مقدس از این بحران عبور می‌کنیم‌. با وحدت می‌توان وارد بحران نشد. آمادگی کامل برای همه سناریوها داریم.

سخنگوی دولت در پاسخ به پرسشی درباره افزایش قیمت قطعات خودرو، توضیح داد: راهبرد وزارت صمت در این زمینه ارتقا رقابت‌پذیری، انتقال فناوری و بهبود کیفیت راهبرد است و جذب سرمایه‌گذار خارجی و حضور خودروسازهای معتبر نیز دنبال می‌شود. بدیهی است سرمایه‌گذار در شرایط باثبات وارد کار می‌شود. وقتی شرایط بی‌ثبات باشد سرمایه‌گذار خارجی کمتر رغبت به ورود دارد.

در شهریور و مهر تسهیلات دو تا سه‌برابر افزایش داشته است

مهاجرانی در پاسخ به پرسشی درباره صف وام ازدواج، بیان کرد: از موضوعاتی که در راستای حمایت از خانواده وجود دارد وام ازدواج است. هر سال نیز در بودجه برای آن رقمی دیده می‌شود اما به دلیل حملات سایبری که بانک‌ها امسال با آن مواجه شدند، صف به درازا انجامید. در شهریور و مهر تسهیلات دو تا سه برابر افزایش داشته است.

افزایش قیمت بلیت قطار و بسته‌های اینترنت تصمیمی یک ساختار، است

وی در پاسخ به پرسشی درباره افزایش قیمت بلیت قطار و بسته‌های اینترنت، گفت: مردم محرم‌ترین هستند. دستور رئیس‌جمهوری است که بدون گفت‌وگو با مردم هیچ تغییر قیمتی انجام نشود و تغییر قیمت‌ها در ستاد تنظیم باز به تصویب رسد. اگر معاونان وزیر این کار را انجام نداده‌اند باید حتما عذرخواهی کنند، من هم عذرخواهی می‌کنم. لکنتی در عذرخواهی از مردم نداریم. اگر صدا به‌درستی به رسانه‌ها نرسیده است، باوجود اینکه وزارتخانه‌ها اعلام کردند به‌ویژه درباره اینترنت، نشست خبری گذاشته‌اند؛ باید گفت حق با مردم است. از فقدان اطلاع‌رسانی و نه افزایش قیمت، عذرخواهی می‌کنم، افزایش قیمت تصمیمی است که در یک ساختار گرفته شده است.

با هرگونه خالی‌فروشی در اینترنت برخورد جدی می‌شود

سخنگوی دولت یادآور شد: طبق اعلام وزیر ارتباطات تعرفه‌های اینترنت از سال ۹۶ تا سال ۱۴۰۳ ثابت مانده بود و درخواست اپراتورها افزایش ۱۰۰ درصدی بود که ۴۰ درصد آن در ستاد تنظیم بازار مصوب شد. برای خدمت‌رسانی خوب باید تجهیزات خوب داشته باشیم که افزایش قیمت داشته‌اند. حفظ و پایداری شبکه نیازمند تامین زیرساخت است و به جهت سرکوب قیمت‌ها در سال‌های قبل شاهد افت کیفیت بودیم. وزیر تاکید دارد با هرگونه خالی‌فروشی در اینترنت حتما برخورد جدی شود.

وی در پاسخ به پرسشی درباره افزایش قیمت برخی داروها، تصریح کرد: از مهمترین موضوعاتی که در امر درمان بر مردم فشار ایجاد کرده، موضوع جنگ است. همانطور که وزیر بهداشت گفت یک کشتی که پهلو بگیرد و دارو بیاورد را در طول جنگ شاهد نبودیم. وقتی جریان عرضه و تقاضا بهم می‌خورد، شاهد افزایش قیمت هستیم. با این‌حال وزارت بهداشت تلاش داشته با طرح پزشک خانواده هزینه‌های درمان را به حداقل برساند و آنچه ضروری است در سبد درمان بیاورد. تلاش شده با استفاده از بیمه‌ها حداقل فشار به خانواده‌ها وارد شود.

با دستور رئیس‌جمهوری واردات خودرو فعلا متوقف شده است

مهاجرانی در پاسخ به پرسشی درباره واردات خودرو، اظهار کرد: باتوجه به اینکه در شرایطی هستیم که معیشت مردم برایمان مهم است، با دستور رئیس‌جمهوری واردات خودرو فعلا متوقف شده و تعدادی که وارد شده هیچ ارزبری نداشته و نامه گمرک هم مربوط به قبل از دستور رئیس‌جمهوری بوده است.

امیدواریم انتخابات شوراها در بهمن‌ماه برگزار شود

سخنگوی دولت در پاسخ به پرسشی درباره تاریخ دقیق برگزاری شوراهای اسلامی شهر و روستا، اظهار کرد: امیدواریم در بهمن‌ماه برگزار شود و طبق قانون پیش خواهیم رفت.

وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر افزایش قیمت برخی کالاهای اساسی و برنامه دولت برای جلوگیری از آن، تصریح کرد: گرانی را باید از گرانفروشی تفکیک کرد. برخی گرانی‌ها ناشی از سازوکار بازار است که طبیعتا آن را می‌پذیریم. درباره کالاهای اساسی تلاش بر این است تخصیص به‌موقع ارز انجام شود و زمان تاخیر ورود کالا به حداقل برسد تا کالاهای اساسی افزایش قیمت نداشته باشد. شیوه‌هایی مثل ارائه کالابرگ نیز کمک می‌کند قدرت خرید مردم حفظ شود.

در وارد کردن بنزین محدودیت داریم و باید تولید داخل را مدیریت کنیم

مهاجرانی در پاسخ به پرسشی درباره اخلال در کارت‌های سوخت و برخی از طرح‌های جدید سوخت‌رسانی، ادامه داد: جنگ هزینه زندگی را برای شهروندان بالا می‌برد، چه کالاهای اساسی و چه سایر کالاها. ما محدودیت در وارد کردن بنزین داریم و موظفیم تولید داخل را مدیریت کنیم. دولت تلاش می‌کند با طرح‌هایی که دارد جلوی قاچاق را بگیرد. همه کارها مثل شناسه‌دار کردن کارت جایگاه در راستای جلوگیری از قاچاق است. ابایی نداریم بگوییم این کار را در راستای دسترسی مردم به بنزین انجام می‌دهیم. طرح شناسه‌دار کردن کارت جایگاه، مرحله‌ای اجرا می‌شود. از اینکه مردم در شرایط دشوار صبوری می‌کنند تا در کنار هم بایستیم تشکر می‌کنیم.

سخنگوی دولت در پاسخ به پرسشی درباره حل مشکلات زیرساخت‌های کشور و کلان‌پروژه‌هایی نظیر راه آهن رشت - آستارا، اظهار کرد: در شورای اقتصاد این موضوع مطرح شد، از جمله این موضوعات راه‌آهن تبریز - چشم‌ثریا است. راه آهن رشت - آستارا نیز از سوی وزارت راه دنبال می‌شود. توسعه مسیرهای کریدوری اولویت‌ دولت است و باوجود شرایطی که در آن هستیم دولت سرمایه‌گذاری در این امر را با استفاده از ظرفیت‌هایی نظیر فاینانس هم دنبال می‌کند.

وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر تصویب کلیات صندوق توسعه عدالت آموزشی در شورای عالی انقلاب، گفت: طبق اعلام وزیر آموزش و پرورش کلیات این امر در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده است. درباره جزئیات آن در حال گفت‌وگو هستند. جامعه خیران مدرسه‌ساز به‌عنوان نهادی که بزرگترین ثمن کشور و آورده آن هرساله بالغ بر چندده همت است را به رسمیت می‌شناسیم و قدردان خیران هستیم. حتما در این موضوع دقت می‌شود که به این نهاد آسیبی وارد نشود.

منبع: ایسنا